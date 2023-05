Princezna Diana měla o korunovaci noční můry: V těch stále dokola umírala

Zdroj: Profimedia

Než se v 90. letech rozpadlo manželství princezny Diany a tehdy ještě prince Charlese, mnozí doufali, že Dianu jednou budou moci nazývat královnou. Po tom ale všemi milovaná princezna nikdy netoužila. Naopak. O korunovaci měla ty nejhorší noční můry.

Diana Spencer si během svého působení v britské královské rodině dokázala získat srdce mnohých. Obdivovaná a všemi milovaná princezna měla po celém světě desítky milionů příznivců, kteří pevně doufali, že se jednou po boku prince Charlese stane královnou manželkou. Samotnou Dianu ale dle všeho nic neděsilo více.

Děsivé noční můry

Lady Di se snažila všem pomáhat a šířila dobro. I díky tomu jí lidé začali přezdívat „královnou srdcí”. A to jí stačilo. Stát se královnou manželkou nikdy nebylo na jejím seznamu. Dokonce měla o korunovaci noční můry.

Během devadesátých let se jí podle webu Daily Mail zeptal novinář Richard Kay, zda sní o korunovaci. Na to měla Diana jasnou odpověď. „Ne. Ale mám o ní noční můry,” odvětila Diana Spencer.

Uškrcena korunou

Hrozivý sen, který se princezna Dianě často zdál, měl vždy naprosto totožný scénář. Diana v něm byla společně s princem Charlesem na korunovaci, přičemž jí byla v jeden moment na hlavu nasazena koruna. Její průměr byl ovšem větší než Dianina hlava, a tak se koruna propadla a zastavila se až o její klíční kosti. Pak se začala pomalu stahovat kolem jejího hrdla a Dianu uškrtila. V tomto momentu se Diana z noční můry vždy probudila. Jednoho by napadlo, zda stále se opakující sen neměl být pro Dianu výstrahou předtím, co v jejím životě následovalo.

Přestože se Diana nikdy královnou nestala, mnozí z jejích přátel i obdivovatelů by ji rádo na trůnu vidělo. Jsou totiž přesvědčení o tom, že by Diana v roli královny měla na celý svět pozitivní vliv a mohla by celou řadu věcí změnit. Ten samý úkol má nyní v rukách Camilla Bowles, manželka krále Karla III.