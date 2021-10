Princezna Diana ožívá: Kristen Stewart v novém filmu vypadá úplně jako Lady Di

Zdroj: Profimedia

Životní příběh princezny Diany nepřestává veřejnost fascinovat ani po více než dvou desítkách let od jejího tragického úmrtí. I proto se filmoví tvůrci rozhodli jej divákům přiblížit v novém snímku s názvem Spencer. Role Lady Di se zhostila herečka Kristen Stewart a nutno říct, že se jí podařilo matku prince Harryho a prince Williama ztvárnit podle nejrůznějších ohlasů naprosto bravurně. Maskéři navíc dokázali skutečné divy. Kristen je totiž princezně Dianě až neuvěřitelně podobná.

Biografických snímků o princezně Dianě bylo natočeno od jejího tragického úmrtí již několik. Nejnovější z nich s prostým názvem Spencer pak vstoupí do českých kin v prosince letošního roku. Film s Kristen Stewart v roli princezny Diany odvypráví události z období Vánoc 1991, kdy trávila Diana svátky v královnině panství Sandringham. V té době bylo její manželství s princem Charlesem nenávratně zničeno, princezna trpěla psychickými obtížemi a nebyla spokojená s fungováním britské královské rodiny. Snímek představuje moment, ve kterém se princezna Diana rozhodla svého manžela definitivně opustit.

Zvláštní natáčení

Pro Kristen Stewart bylo natáčení v mnohém výjimečné. Hlavně pak ale v tom, že tak nějak cítila, jako by byla sama Diana Spencer přítomna. „I když se mi to možná jen zdálo, bylo tam několik momentů, kdy jsem měla pocit, že mi dává znamení,” nechala se herečka slyšet v rozhovoru pro LA Times. „Připadalo mi, že Diana žije, když jsem natáčela tenhle film. Několikrát moje tělo i moje mysl zapomněly, že je po smrti,” dodala ještě.

„Byl obrovský boj udržet ji naživu každý den. Pokaždé, když jsem si vzpomněla, že je mrtvá, trhalo mě to. Konstantně mě to ničilo. Připadalo mi to až spirituální. Častokrát jsem měla pocit, že mluví skrze mě, jako by se snažila dostat ven. Bylo to zvláštní. A úžasné. Nikdy jsem nic takového nezažila,” vyprávěla podivuhodné zážitky z natáčení Kristen Stewart.

Tvrdá příprava

Ztvárnit tak důležitou postavu, jakou princezna Diana byla, rozhodně není lehkým úkolem. Kristen Stewart se musela učit její gesta, pohyby, chůzi, ale hlavně přízvuk. „Ten přízvuk mě děsil nejvíc. Lidé její hlas znají, musí to být velmi přesné a jasné,” řekla před časem pro Us Weekly herečka, která se správnou mluvu učila s koučem dialektu.

Kristen Stewart před natáčením rovněž sledovala videonahrávky princezny Diany a četla bezpočet její biografických knih. „Je to jeden z nejsmutnějších příběhů, co existuje. A já nechci jen hrát Dianu, chci ji zcela poznat. Dlouho jsem z nějaké role nebyla tak nadšená jako právě z této,” dodala ještě.

