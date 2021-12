Nevěrná princezna Diana? Bývalý bodyguard se snaží očistit jméno prince Charlese

Zdroj: Profimedia

Dlouhá léta byla princezna Diana vykreslována jako úžasná manželka, která by pro prince Charlese udělala naprosto cokoliv. Na druhou stranu byl Charles v očích veřejnosti vždy záletníkem, jež Lady Di podváděl se svou bývalou láskou Camillou, čímž své manželce pochopitelně velmi ubližoval. Nyní však bývalý bodyguard Diany přichází s tvrzení, které všechno mění.

Vždy se vědělo, nakolik byla princezna Diana oddaná svému manželovi a nakolik byl on k jejím citům lhostejný. Veřejnost viděla a dodnes vidí Lady Di jako mladou a plachou dívku, která se přivdala do britské královské rodiny s vidinou pohádkového života, jež se záhy změnil v noční můru. V neznámém světě se neměla o koho opřít a podporu nenacházela ani ve svém manželovi, princi Charlesovi, který nemohl dostat z hlavy svou dřívější lásku Camillu Parker Bowles. K té se ostatně i během manželství s Lady Di pravidelně vracel a své manželce tak nesmírně ubližoval. Příběh nešťastné lásky princezny Diany a prince Charlese zná snad každý. Opravdu se ale odehrál tak, jak jej všichni slyšeli? Podle bývalého bodyguarda Diany Spencer se prý všechno stalo tak docela jinak.

Princezna Diana podvedla první

Bývalý strážce princezny Diany Allan Peters po takřka čtyřiceti letech přišel s šokujícím tvrzením, podle kterého to byla právě Lady Di, kdo porušil manželský slib. Krátce po svatbě se totiž měla zamilovat do člena ochranky Barryho Mannakee. „Obecně se hovoří o tom, že byl princ Charles po celou dobu manželství nevěrný. A takhle to rozhodně nebylo,” nechal se Peters slyšet v rozhovoru pro CNN. „První, kdo podvedl, byla Diana. Princ Charles se začal s Camillou znovu vídat až poté, co se o této skutečnosti dozvěděl,” dodal ještě Peters.

„Začal jsem si všímat, že se Diana vždycky v blízkosti Mannakeeho začala chovat zvláštně. Zeptal jsem se jí, co se děje. Prvních dvacet minut všechno popírala, pak mi ale řekla pravdu. Řekla, že s Mannakeem udržuje jakýsi vztah,” vyprávěl Peters, jak se o aféře dozvěděl. Následně princi Charlesovi naznačil, co se děje. A ten prý zuřil.

Zvláštní načasování

Co se tenkrát stalo, se veřejnost zřejmě již nikdy nedozví. Je však přinejmenším zvláštní, že se Allan Peters rozhodl mluvit až po takřka čtyřiceti letech a dosud si tyto informace nechával jen pro sebe. Šíří se proto zvěsti o tom, zda nejde jen o promyšlený krok, jak očistit jméno prince Charlese, který má zanedlouho nastoupit na britský královský trůn.