Tajné zápisky princezny Diany: Vedle Camilly se jí dělalo fyzicky špatně!

Princ Charles žil dlouho v domění, že jeho manželka Diana nemá ani tušení o mimomanželských pletkách, do kterých se pustil se svou milovanou Camillou. Ale nemohl se plést víc!

Princezna Diana přesně věděla, co se děje. Vychází to ze zápisků z jejího deníku, který více než 22 let schovával její komorník Paul Burrell. „Nedávno si její zápisky našly cestu zpět do rukou královské rodiny,“ upozorňují palácové zdroje s tím, že princezna Diana Charlesovo létání za sukněmi snášela s tichým utrpením.