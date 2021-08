Nové tajemství princezny Diany je venku: Nemilovala muže, vedle kterého umírala

Princezna Diana

Před pár dny by princezna Diana oslavila 60. narozeniny. Ten den na ni kromě jejích synů vzpomínali lidé po celéme světě. Jak by asi vypadala? Měla by radost z vnoučat? S jakým mužem by asi žila? Nic z toho se už nedozvíme, i přesto se i tolik let od její smrti dostávají na povrch další a další tajemství, která nejsou královské rodině jistě po chuti.