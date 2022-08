Princezna Diana byla v den svatby nešťastná: Charles jí svěřil kruté tajemství

Zdroj: Profimedia.cz

Když se před jednačtyřiceti lety Diana Spencer vdávala za prince Charlese, honosný ceremoniál sledovaly davy fanoušků a miliony lidí u televizních obrazovek. Všichni na první pohled po uši zamilované dvojici fandili, někteří dokonce plakali nadšením, sama Diana ovšem během sňatku nesmírně trpěla. Den před obřadem se totiž od Charlese dozvěděla zničující zprávu.

Ve chvíli, kdy Diana Spencer poprvé potkala prince Charlese, okamžitě se do něj zamilovala. I proto možná kdysi souhlasila s jeho nabídkou k sňatku i navzdory tomu, že se ve skutečně sešli jen párkrát. Na svatbu se těšila a náležitě se na ni připravovala. Den před obřadem, který sledovaly desítky milionů lidí, se ale všechno zhroutilo. Včetně samotné Diany.

Nemiloval ji

Princi Charlesovi se do svatby nikterak nechtělo. O čemž se večer před veselkou Dianě sám svěřil. Podle webu Mirror měl své snoubence říci, že nechce vstupovat do manželství založeném na falešném slibu. „Jedna z nejvíce šokujících věcí, které mi kdy Diana řekla, bylo to, že jí Charles během noci před svatbou řekl, že ji nemiluje,” uvedla jedna z jejích kamarádek.

Diana byla z přiznání manžela na dně. Dokonce údajně přemýšlela nad tím, že celou svatbu zruší. Nakonec se ale, možná i kvůli obrovskému tlaku okolí, rozhodla, že se svatba uskuteční tak, jak má.

Nešťastné manželství

Přestože se ani jednomu ze snoubenců do svatby nechtělo, pravděpodobně věřili, že se časem všechno zlepší. Diana doufala, že se do ní Charles zamiluje, a Charles přesvědčoval sám sebe o tom, že v manželství uvidí Dianu jako ženu, se kterou skutečně chce strávit zbytek života. Nic z toho se ale nenaplnilo.

Navzdory tomu, že se manželům narodily dvě krásné děti – princové William a princ Harry, Diana a Charles měli k idylce daleko. Po několika letech soužití se začal princ Charles znovu scházet se svou dávnou láskou Camillou a Diana hledala útěchu v náručí jiných mužů. Manželství bylo nakonec rozvedeno v roce 1996. O rok později Lady Di zemřela při tragické autonehodě, princ Charles se následně oženil s Camillou.