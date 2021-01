Princezna Diana: Co řekla Camille, když se dozvěděla o jejím vztahu s Charlesem?

A oba vystřelili do patra jako párek leklých slepic a já doslova ucítila, jak se nad námi otevřela Pandořina skříňka.

,,Co to, proboha, znamená? Co jde udělat?“ slyšela jsem jejich hlasy v mé hlavě, ale musela jsem se soustředit na to, na co se chci zeptat Camilly.

Zdroj: Profimedia.cz