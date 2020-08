Princezna Diana: Charlese zdědila po sestře! Jejímu dětskému snu neuvěříte!

Především co se týče svých synů. Harryho a Williama chránila před zlým světem a snažila se jim dopřát co nejnormálnější život. Do školy je vodila sama, když mohla, brala je na klasické výlety, nebála se s nimi jezdit taxíkem nebo autobusem. Chodili do fast foodů. Milovala je natolik, že párkrát využila svého statusu princezny, aby jim udělala radost. Jednou do domu pozvala Williamovy tři idolky - Cindy Crawford, Naomi Campbell a Christy Turlington, aby ho přivítaly. William se štěstím nedokázal udržet. ,,Bylo mi asi 12 nebo 13 let a celý pokoj jsem měl oblepený jejich plakáty. Zrudl jsem jako rajče a nevěděl jsem, co mám říct, samou nervozitou jsem upadl ze schodů," přiznává úsměvně princ William.