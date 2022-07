Detaily ze života princezny Diany: Rodiče ji nechtěli, toužila se stát baletkou

Zdroj: Profimedia

Princeznu Dianu, první manželku prince Charlese, miloval celý svět. Patřila mezi nejvýraznější osobnosti své doby a z kostnatého života v královském paláci se snažila udělat příjemnější místo k žití pro sebe i své dva syny. Dnes by Lady Di oslavila 61. narozeniny. Bohužel již nějaký ten rok není mezi námi.

Diana Spencerová patřila mezi nejvýznamnější osobnosti 20. století, proto se sluší, na ni v den jejích narozenin vzpomenout. Co ale napsat, když už o princezně Dianě bylo nejspíš napsáno vše. Pojďme se tedy zaměřit na detaily jejího života, o kterých jste možná neměli ani ponětí.

Diana se narodila jako třetí dcera do aristokratické rodiny. Její rodiče rozhodně nebyli žádným vzorem ctnosti a nejen, že se vzájemně podváděli, nešli daleko ani pro nějakou tu ránu. U Diany doma to tak často vypadalo jako v italské domácnosti. Navíc toužili po synovi, tudíž z narození Diany neměli velkou radost. Sice se jim jeden narodil ještě před Dianou, ale brzy po porodu zemřel. Diana tak byla celé dětství považována za nechtěné dítě. Často se tak prý i cítila. Když bylo Dianě sedm, rodiče se rozvedli a strhl se boj o děti a majetek. Diana a její sourozenci byli nakonec přiřknuty do péče otce, kde také strávila se sourozenci zbytek dětství.

Diana odmalička ráda tančila

Spencerová už odmalička ráda tančila, milovala balet a doufala, že se jednou stane slavnou baletkou. Dřela na sobě každý den, ale ani to nestačilo. Taneční kariéru jí překazila její výška. Přece jen jejích 178 centimetrů bylo na baletku moc. Diana tak alespoň celý svůj život zůstala baletu věrná jako divák a štědrý sponzor.

Do devíti let učili budoucí princeznu doma, což se odrazilo v tom, že když následně přišla do školy, byla velmi pozadu a neměla tak dobré studijní výsledky. Dvakrát propadla u zkoušky, která je v Anglii podobná naší maturitě a do třetice už to ani nezkoušela. Nakonec pracovala jako učitelka v mateřské školce.

Když se seznámila s Charlesem, sice se mu líbila, ale víc od toho neočekával. Nějakou dobu měl dokonce pletky s její starší sestrou Sarah. Nakonec to byla ale Diana, kterou musel na rozkaz prince Philipa požádat o ruku. A to ji do té doby viděl jen dvanáctkrát. Jeden druhého tak vůbec neznal. Sarah Dianě odpustila a se sestrou ji vždy pojil krásný a láskyplný vztah.

Snubní prsten si vybrala z katalogu

Diana byla proslulá troufalostí ke královské rodině. Mimo jiné ji ukázala, když si snubní prsten vybrala v katalogu pro obyčejné smrtelníky. Byl sice drahý a honosný, mohl ho ale mít každý, což bylo do té doby pro královskou rodinu naprosto neakceptovatelné. Za zmínku stojí i to, že na svatbě odmítla zopakovat pasáž, ve které se slibuje, že bude poslouchat svého manžela na slovo. I její porod byl originální. Jako první nerodila v paláci, ale v moderní porodnici.

Jejím největším přešlapem, ale zároveň gestem, které změnilo dějiny, bylo potřesení si rukou s člověkem, který trpěl nevyléčitelnou nemocí AIDS. Do té doby byla tato nemoc velmi stigmatizována, což Diana nechtěla a povedlo se jí to. Svět čekala osvěta.

Milovala švédskou skupinu ABBA a svým dětem odmítla dát jména, která vybral Charles. Chlapci se měli jmenovat Arthur a Albert. Nakonec však byla tato jména použita jen jako ta druhá, to znamená, že princové se celými jmény jmenují William Arthur Philip Louis a Harry se jmenuje Henry Charles Albert David.

Zdroje: Royal, Newsweek