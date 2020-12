Bulimie, nevěra a potrat: Vztah prince Charlese a Diany zasáhly různé tragédie

Čím více se blížila velká svatba, tím více začínala být Diana znepokojena vztahem mezi princem Charlesem a jeho bývalou přítelkyní Camillou Parker-Bowles. Jak vypráví kniha s názvem Diana: Her True Story in Her Own Words, když se princ rozhodl krátce před svatbou dát dárek Camille, Diana chtěla svatbu zrušit. Její sestry ji však rozhodnutí vymlouvaly s tím, že již bylo moc pozdě na zrušení královské svatby.

„Pamatuji si, jak moc zamilovaná jsem do svého manžela byla. Nemohla jsem z něj spustit oči,” vzpomínala na svou svatbu Diana v knize Diana: Her True Story in Her Own Words. „Byla jsem přesvědčená o tom, že jsem nejšťastnější dívkou na světě. Že se o mně postará. Ach, jak hrozně jsem se mýlila.”