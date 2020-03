Šokující: Princezna Diana zažila obrovské trápení kvůli princi Williamovi!

V roce 1997 se Stewartová bavila s princeznou Dianou a potenciálním druhém manželství. ,,Prozradila mi, že se do budoucna nevidí jako svobodná, potřebuje si ale najít někoho, o koho se může opřít a kdo by si s ní poradil."



,,Harry si přál dalšího sourozence, nechtěl být pořád nejmladší. Je to ale trochu těžké, protože nejsem vdaná. Ráda bych měla víc dětí," prozrazuje Diana v rozhovoru a dodává, že princ Harry chtěl, aby se Diana znovu vdala, William to na druhou stranu nechtěl. Chtěl ji pro sebe.