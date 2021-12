Princezna Ela Yababy opouští Like House: Ze zdravotních důvodů končí

Ela Yababy končí v Like House

Zdroj: TV Prima

Před několika dny opustila z blíže nespecifikovaných důvodů vilu Like House Tereza alias Holka z Letné a za pár dní ji následovala čokoládová princezna Ela Yababy. Tu trápily zdravotní problémy. O covid se prý nejedná, ale ani tak se influencerka do vily nevrátí.

Už několik týdnů můžeme nahlížet do života mladých influencerů, kteří momentálně ovlivňují životy mladé generace. Občas je to docela síla. Jejich chování a hlavně vychování je tristní, IQ u mnohých z nich také pokulhává a někteří možná i trpí nějakou osobnostní poruchou. Na druhou stranu jsou ale velmi šikovní a na jejich videa, která musí v každotýdenních výzvách plnit, je radost se dívat.

Od začátku patřila právě Ela Yababy mezi dost výrazné účastnice. Nikdy se nebála říct svůj názor a pustit se kvůli tomu klidně i do sporu. Své o tom ví i Agáta Hanychová, do které se ona a její kamarádka z vily Tereza pustily, když se jim nelíbilo, jak o nich mluvila.

Ela mezi ostatními soutěžícími vždy působila velmi rozumně a i její videa se vždy dotýkala zásadním témat. Když odešla její parťačka Terka, bylo na ní vidět, že si s ostatními influencery nemá moc co říct. Ela má celkem zajímavý životní příběh.

Ela Yababy je opravdická princezna

Před dvěma lety zjistila, že je opravdová africká princezna. Když se s tatínkem vypravila za příbuznými do Ghany, dozvěděla se od strýce, že její otec je považován za prince a ona je tím pádem princezna.

„Já jsem nejdřív nevěděla, o čem mluví, a táta mi potom řekl, že ten strejda je v tomhle místě král, takže já jsem fakt technicky vzato princezna,“ vyprávěla na Instagramu.

Nyní však bohužel princezna Ela v reality show znenadání končí. Nejprve to vypadalo, že odejde jen na pár dní, ale na profilu Like House se objevilo následující sdělení.

Po vzájemné dohodě s televizí opouští pořad

"Po vzájemné domluvě nás ze zdravotních důvodů opouští @ela_yababy (o covid se nejedná). Elo, budeš nám všem moc chybět a přejeme Ti jen to nejlepší."

Po chvíli se začaly pod vyjádřením televize rojit nejrůznější vzkazy pro Elu. Mezi nimi i od jejích kolegů z vily. Většina z nich jí poslala srdíčka a jiné povzbudivé emoji, ale takový Tadeáš se nebál být osobnější. "Hate the game not the player. Děkujeme za ikonická dramata."

Ani Ela nezůstala pozadu a svým kamrádům a ostatním soutěžícím poděkovala, popřála štěstí a pevné nervy. Dále ale svůj odchod, ani důvody nerozvedla. Samozřejmě se začalo spekulovat o koronaviru, který byl ale vyloučen, nikdo ze soutěžících tak nemusí mít strach a nemusí ani do karantény.