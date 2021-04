Princezna Margaret: Rebelka britské monarchie, která milovala večírky a drogy

Jedním z nejoblíbenějších členů královské rodiny byla rozhodně princezna rebelka - Margaret. Milovala alkohol, drogy, večírky a muže. Když našla toho pravého, nemohla s ním být, ztratila by bývala totiž titul.

Byla známá drogovými a alkoholovými dýchánky s těmi největšími hvězdami, nepodlehla konvencím a na to, co si ostatní členové rodiny myslí, kašlala. Nakonec však vyměnila lásku za titul.

Princezna Margareta se narodila před válkou, a když jí bylo šest, žačali ji vychovávat jako následnici trůnu. Naučila se dokonale hrát na na klavír, plavat nebo jezdit na koni. V pubertě se začalo projevovat, že je na rozdíl od zbytku královské rodiny divoká a chce žít jinak než spoutaná konvencemi.

Její láska skončila fiaskem

Když jí bylo třiadvacet let, zamilovala se do příslušníka královského letectva RAF Petera Townsenda. Nemohla si ho však vzít, protože byl rozvedený. Musela by se jinak vzdát všech svých titulů. Margaret o tom chvíli přemýšlela, ale pak se nakonec rozhodla dát přednost pohodlí královského rodu. Dokonce to podala jako službu své zemi.

Roku 1960 si vzala fotografa Antonyho Armstronga-Jonesem, velšského šlechtice. Jejich svatbu dokonce vysílala televize. Měli spolu syna i dceru. Nakonec však vztah skončil rozvodem.

Její život byl jeden velký mejdan

Její život byl totiž velmi bouřlivý, nebyla příkladnou manželkou a matkou. Milovala večírky, pánskou společnost, alkohol a prý i kokain. Byla to prostě šlechtična s bohémským srdcem a dávala to najevo všude, kde se objevila.

Od počátku 80. let se u ní objevovaly vážné zdravotní problémy. V posledních letech života byla těžce nemocná. Roku 1998 prodělala slabou mozkovou mrtvici, následovalo trvalé poškození hybnosti a další mrtvice. Zemřela 9. února 2002 ve věku 71 let.Dodnes patří k nejoblíbenějším členům britské královské rodiny.

Na královskou svatbu princezny Margaret se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube