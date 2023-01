Zákulisí Princezny zakleté v čase: Šílené podmínky způsobily hercům omrzliny!

Zdroj: Se souhlasem Pavla Koppa

V kinech aktuálně běží druhý díl pohádky Princezna zakletá v čase. Vyzpovídali jsme režiséra a kameramana v jedné osobě, Pavla Koppa, který nám prozradil, zda plánuje natočit ještě další pokračování úspěšného fantasy a odhalil i něco ze zákulisí projektu. V obsáhlém rozhovoru pro kafe.cz Kopp zavzpomínal mimo jiné na spolupráci se světově proslulou kapelou Sabaton.

Řeknete nám něco o natáčení Princezny zakleté v čase? Se kterým z herců se vám nejlépe spolupracovalo?

První díl vznikl úplně na koleni. S kamarádem a režisérem Petrem Kubíkem jsme si prostě řekli pojďme natočit pohádku. Neměli jsme na ni zrovna obří rozpočet, takže jsme vymysleli časovou přesmyčku, která nám značně ušetřila finance na nové lokace. Navíc se tam vykrystalizovala skvělá parta. Na jedničce nás dělalo zhruba 40, na druhém díle to bylo dvakrát tolik.

Když jsme točili s Markem (Lamborou pozn. redakce) jedničku, byl to ještě docela neznámý herec. Teď, když jsme měli premiéru druhého dílu na Chodově, stála na něj fronta více než 600 fanoušků čekajících minimálně na jeho podpis.

U dvojky rozhodně exceluje Eliška, jelikož tam má dvojroli a krásně si s tím hraje. Natáčelo se to tak, že Eliška seděla naproti dvojnici a měla s ní rozhovor, poté si role prohodily. Následně se oba záběry spojily a tím jsme docílili toho, že Eliška mluví sama se sebou.



Vzpomínáte si na nějaké vtipné historky z natáčení Princezny, máte tam oblíbenou postavu?

Vtipných momentů bylo při natáčení hodně, ale musím říct, že křest ohněm jsme zažili na Barrandově, kde jsme točili v historickém městečku. Teploměr ukazoval nulu a foukal vítr 40 km/h, takže to je pocitově vlastně jako kdyby bylo mínus šestnáct. Stál jsem celou noc za kamerou a nemohl se hýbat. Herci sice měli karavan, ale vybíhat z tepla do zimy taky nebylo ideální, takže to bylo opravdu pro všechny náročné.

Já jsem si v jednu chvíli všiml, že měla Eliška úplně fialové ruce, tak jsem jí půjčil rukavice, a byla to scénka jak z filmu Blbý a blbější, protože jsem měl na sobě dvoje rukavice. Tak jsme se dost pobavili. Nakonec jsem ve čtyři ráno rozhodl, že nechám přivézt smažený kuřata, abych trochu pozvedl morálku, a musím říct, že to fakt zabralo. Všichni pak makali až do rána.

Z jedničky mi utkvělo asi nejvíc, když mi dva týdny před začátkem natáčení oznámili z produkce, že je Natalia Germani těhotná. Měla ve scénáři hodně natáčecích dnů na koni, bylo tedy potřeba ihned vyřešit problém, jak to natočit. Nakonec jsem to vymyslel tak, že přijelo SUV, za něj se zaháknul vlek, na kterém bylo napevno přidělané sedlo a Natalia na něm klečela. Díky tomu byla v pohybu a vypadalo to, že skutečně jede na koni. Zároveň to splňovalo bezpečnost, takže nebyla herečka ani její dítě nijak ohroženo.

Mě osobně nejvíce bavila Simona Hába Zmrzlá, která hraje čarodějnici Murien a předvedla naprosto skvělý výkon. Tereza Mašková zase svým hlasem pozvedla celý film o level výš, stejně jako v jedničce. Ve dvojce si dokonce zahrála.



Pohádka se těší velikému úspěchu, plánujete v budoucnu natočit nějakou s čistě vánoční tématikou?

Fanoušci se nás ptají, kdy bude trojka. My odpovídáme, že pokud půjde všechno tak, jak má, rádi bychom natočili 3. a 4. díl současně. Trojka by měla být o čarodějnici Murien. A myslím, že by nám fanoušci neodpustili, kdybychom neudělali čtvrtý díl o Marku Lamborovi. Natáčecích dnů by mohlo být odhadem 60-70, ale přípravy nám zaberou cirka dva roky.

Druhý díl jsme vytvořili v rekordním čase a můj názor je, že film by mohl být daleko lepší, kdybychom měli 3-4 měsíce navíc. To je důvod, proč chceme na další díly více prostoru. Nejde přeci o to sázet jeden film za druhým, ale o to, aby každý další byl o něco lepší než ten předchozí.

Pro představu diváků, ve filmu je zhruba 900 záběrů, které obsahují speciální efekty! To je na Českou republiku absolutně nevídané. Jsme takoví průkopníci fantasy v Čechách. Jednička byla pohádka s prvky fantasy, dvojka je naopak fantasy s prvky pohádky.

Nabídka na vánoční pohádku zatím nepřišla, ale nebráním se tomu. V první řadě musí být dobrý scénář. Po prvním díle Princezny zakleté čase mi přišla spousta nabídek, já si ale projekty pečlivě vybírám. Samozřejmě uvidíme, co budoucnost přinese.



Máte za sebou i zahraniční spolupráci s kapelou Sabaton, povíte nám o tom něco?

Přiznám se, přišel za mnou producent Princezny Viktor Kryštof a říká, mám pro tebe senzační nabídku, budeš točit pro Sabaton. A já jsem se zeptal, jestli to je nějaká satanistická organizace. Pak mi teda sklaplo, když jsem se podíval na Youtube a zjistil jsem, že jejich videa mají desítky milionů zhlédnutí. Museli jsme dva klipy natočit za tři dny a dvě noci. Na přípravu jsme měli jenom tři týdny.

Všechny ty válečné příkopy jsme vytvořili ve vojenským prostoru pomocí bagrů a těžké techniky, chlapi tam dělali dnem i nocí. Vykácelo se tam zhruba 100 stromů, aby tam vznikla plocha, kterou jsme potřebovali mít v záběru. Rozpočet byl opravdu velkorysý, takže jsme si mohli dovolit zrealizovat naše představy s minimem kompromisů. O mně je známo, že jsem megaloman. Vymyslel jsem záběr, kdy hlavnímu hrdinovi exploduje bomba do obličeje. Ptal se mě, jestli dostane opravdový zásah. Na to jsem mu řekl, že sice ano, ale že tam budu s ním. (smích) Samozřejmě tam byla připravená sanitka, protože bezpečnost je vždy na prvním místě. Ale je pravda, že šéf kaskadérů mě musí vždy krotit. (smích) Největší odměnou pro mě ale rozhodně byly reakce fanoušků po celém světě, kterých byly desítky tisíc a opravdu mě to až dojímalo, jak pozitivně na klip reagovali.

Jste kameraman, režisér a producent, ve které z těchto rolí se cítíte nejlépe? A jaké jsou vaše plány do budoucna?

Já jsem v branži již 23 let a celou dobu točím převážně reklamy. Filmy chci dělat, protože mě baví, ne protože musím. Nejlépe se po těch letech cítím za kamerou. Nejraději vytvářím ty světy, atmosféry, ohně a kouře, pro tohle jsem stvořený, nerad se dohaduji s herci, jakým způsobem mají danou scénu zahrát a obhajovat svou konkrétní vizi.

Plány mám veliké. Aktuálně připravuji čtyři projekty, ale zatím to nechám v tajnosti, až to bude mít konkrétnější obrysy, prozradím, o co jde. Teď se soustředím na mé filmové studio Vertigo. Potřebuji nakopnout marketing a dostat ho do podvědomí filmařů. Tím získám svobodu dělat na náročných a velkých projektech.

Pavel Kopp plánuje natočit i další díly Princezny zakleté v čase