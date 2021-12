Legendární princezny: Které nestárnou a které už nejsou mezi námi?

Zdroj: Profimedia

S Vánocemi přišla i přehlídka těch nejkrásnějších českých pohádek. Jaká je vaše nejoblíbenější a jakou princeznu máte nejraději? Je to Popelka, Šíleně smutná princezna nebo ta Pyšná? Podívejte se, jak představitelky těchto krásek vypadají dnes. Některé už bohužel nejsou mezi námi.

Vánoce jsou časem klidu, pohody a samozřejmě relaxu u televize, kde dávají od rána do večera pohádky. Pokud máte malé děti, svátky pro vás dostanou úplně nový význam a je v podstatě vaší povinností seznámit je s Popelkou, vysvětlit jim, proč Šíleně smutná princezna předstírá pláč nebo z jakého důvodu je Pyšná princezna zpočátku tak zlá.

Nebojte, i letos k tomu budete mít spoustu příležitostí. My se nyní podíváme na to, jak vypadají představitelky těch nejslavnějších českých princezen po letech. Některé už bohužel nejsou mezi námi, tak pojďme společně na jejich krásu zavzpomínat.

Helena Vondráčková

Kde začít jinde, než u legendární Heleny Vondráčkové, která snad nestárne, a i přesto, že jí bude v červnu pětasedmdesát let, vypadá stále skvěle. Helena se netají tím, že cvičí, zdravě jí a občas si pomůže i nějakou tou zkrášlovací procedurou. Zpěvačka také nemá děti, má tedy čas se věnovat sama sobě a mladšímu manželovi, který vedle sebe reprezentativní ženu přímo očekává.

Šíleně smutná princezna, kde si Helena zahrála po boku Václava Neckáře, patří mezi naše nejoblíbenější pohádky a nutno podotknout, že právem. Na svou dobu je naprosto nadčasová a baví diváky dodnes. Jako perličku je nutno zmínit, že si Helena princeznu málem nezahrála, protože byla vyšší než Neckář. Nakonec to ale prošlo a blondýnka v hudební pohádce excelovala.

Marie Kyselková

Krásná princezna Lada po boku Pepíčka Zímy bodovala na celé čáře. Tato oblíbená stará pohádka se vysílá už od roku 1959 a vznikla pod taktovkou Martina Friče. Dodnes Princeznu se zlatou hvězdou milujeme a s radostí se na ni každé Vánoce díváme. Její představitelka Marie Kyselková však už není mezi námi, zemřela v roce 2019 ve věku třiaosmdesáti let.

Alena Vránová

Pokračovat můžeme krásnou Pyšnou princeznou. Je to neuvěřitelné, ale její představitelka Alena Vránová oslaví v červenci devadesáté narozeniny. I když jako Krasomila již nevypadá, její věk byste jí hádali jen stěží.

Milena Dvorská

Další historickou krasavicí, která si zahrála princeznu, je Milena Dvorská a její Maruška. Ta sice nevypadala jako prvoplánová blonďatá princezna s dlouhými vlasy, ale i tak si dokázala svým milým a jemným obličejem získat zástupy obdivovatelů. Dvorská už mezi námi bohužel nějaký ten pátek není, zemřela ve věku jedenasedmdesáti let.

Libuše Šafránková

Stejně tak i legendární Popelka už je po smrti. Libuška Šafránková podlehla dlouhé a těžké nemoci letos v červnu. Bylo jí pouhých osmašedesát let. Její manžel, herec Josef Abrhám, se s tím dodnes nesmířil. Šafránková si za svou kariéru zahrála princezen bezpočet. Legendární však zůstává jako ta z Třech oříšků pro Popelku.

Andrea Černá

Další krasavice, která snad nestárne, je Andrea Černá coby Eliška z pohádky Princezna ze mlejna. Sice nejde o klasickou princeznu, ale její představitelka je stále tak krásná, že nám to nedalo, ji do tohoto žebříčku nezařadit. Nejen, že se do ní zamiloval čert a vodník, ale i sám knížepán. Andree Černé je dnes čtyřiačtyřicet let a vypadá snad ještě lépe než před lety.