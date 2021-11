Případ Roubal: Čermák se uměl do role vraha vžít, Čenský přiznal, že se ho bál

Zdroj: TV Nova

První minisérií, která bude exkluzivně uvedena pouze na Voyo, se stane Případ Roubal. Pod režijní taktovkou Terezy Kopáčové se objeví Hynek Čermák v hlavní roli sériového vraha Ivana Roubala.

Případ Roubal je úvodním projektem značky Voyo Originál. Ta bude uvádět především autentické příběhy se silnými tématy, která rezonovala a stále rezonují společností. Pokud tedy diváci nezažili ‚divoké devadesátky‘ na vlastní kůži, stačí se na jméno Ivan Roubal zeptat pamětníků. Nyní na motivy života a skutků jednoho z nejbrutálnějších vrahů naší porevoluční historie vznikla minisérie Případ Roubal.

Ivan Roubal byl solitérem. Nebyl součástí žádného zločinného spolčení, s nikým nespřádal plány, nikdo mu nekryl záda, přesto se stal jedním z nejvýraznějších zločinců své doby. Vraždil sám, často bez závažnějších pohnutek či hlubších motivů, jeho brutální činy většinou poháněly jen osobní msta či nesympatie. A to jeho postavu a trestné činy dělá ještě děsivějšími.

V Případu Roubal hraje česká herecká špička. Jako sériový vrah se představí Hynek Čermák. „Absolutní profesionál! Nevím, jestli studoval herectví v Moskvě, ale vypadá to, jako by dokonale ovládal Stanislavského metodu herecké práce. Umí se vžít do postavy takovým způsobem, že jsem z něj měl někdy až strach. Při natáčení v Mladé Boleslavi u soudu, když přicházel ‚v klepetech‘, tak šel naprosto autenticky, jako Ivan Roubal. Byl mu tak podobný. Vším – gesty, chůzí, ironickým pohledem, pohrdáním,” říká na jeho adresu Jan Čenský, který si zahrál Roubalova obhájce Hynka Pokorného. V dalších rolích minisérie se objeví Kamila Trnková jako advokátní koncipientka Daniela, David Švehlík jako policista Jakub nebo Dagmar Havlová Veškrnová jako státní zástupkyně Markéta. Jde o vůbec první seriálovou spolupráci herečky a bývalé první dámy s TV Nova.

Jedna z nejžádanějších českých režisérek současnosti pro televizi natočila tři filmy z ceněného cyklu Soukromé pasti a podílela se i na kultovním seriálu Dokonalý svět. Případ Roubal je zároveň jejím prvním dobovým projektem. Spolu s ostatními tvůrci se jí podařilo vytvořit vizuálně věrnou evokaci devadesátých let, které pro českou společnost znamenaly nejen konec totalitní vlády komunistů, nastolení demokratických principů a svobodu rozhodování ve věcech veřejných i soukromých, ale bohužel také prudký nárůst trestné činnosti, tu nejzávažnější nevyjímaje. „Plynule jsem proplouvala mezi atraktivní prací a nezapomenutelnými večírky, obojího bylo díky převratnému období víc, než by si člověk myslel, že se dá zvládnout. Ale bylo mi dvacet až třicet, takže se to dalo zvládnout plavně a ještě u toho být sexy. Jakkoli ta doba byla vizuálně podivná, což jsme si teď při práci na Případu Roubal s hrůzou uvědomili,” vzpomíná na devadesátá léta režisérka.

Minisérii otevírá scéna přepadení autoservisu Zapap, kde Roubal spáchá dvojnásobnou vraždu a jeden pokus o ni. Následně je policistou Jakubem zatčen a vzat do vazby. Přijímá obhajobu ‚ex offo‘, jíž se ujímá advokát Hynek Pokorný spolu s koncipientkou Danielou. Té na trestní kauze extrémně záleží – jednak potřebuje ukojit své profesní ambice a jednak se na jejím základě rozhodne, zda bude moct v Pokorného kanceláři zůstat i po složení advokátních zkoušek. Záhy na povrch vyplývají dvě věci týkající se Daniely – má sluchový hendikep její otec je respektovaným soudcem. Její zaměstnavatel vypočítavě pochopí, že oboje dokáže využít ve svůj – a hlavně jeho – prospěch. Roubalova případu se na straně státní moci ujímá nesmiřitelná státní zástupkyně Markéta. Je odhodlaná udělat vše pro to, aby se obviněný nedostal na svobodu. Podobně jako Jakub, který ve spolupráci s kolegy rozkrývá další trestnou činnost, kterou s největší pravděpodobností Ivan Roubal spáchal. Všichni zúčastnění již tuší, že mají co do činění s bestiálním zločincem. V procesu s ním ovšem dochází k nečekanému a hlavně komplikujícímu zlomu. Případ Roubal exkluzivně na Voyo již zítra, tedy 26. listopadu!