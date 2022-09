Případy 1. oddělení se vrací: V nových dílech je z Vetchého hora svalů

Zdroj: Česká televize

Vyšetřovatelé z pražské mordparty se vrací na obrazovky v premiérové řadě Případů 1. oddělení. Fanoušci už se na další sérii oblíbeného seriálu velice těší a dámy rozhodně budou mít na co koukat. V hlavní roli se totiž opět představí Ondřej Vetchý, který ve svých šedesáti letech strčí kondicí do kapsy i o generace mladší kolegy.

Třetí řada seriálu inspirovaného skutečnými policejními případy odstartuje již v pondělí 5. září ve 20:10 hodin na ČT1. Po šesti letech se staří známí hrdinové vrací s třinácti novými kauzami.

V oblíbeném seriálu se opět představí Ondřej Vetchý, Filip Blažek, Petr Stach, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, Ondřej Malý, Igor Chmela či Sabina Remundová. Do týmu pražské kriminálky navíc nově přibudou Barbora Bočková a Juraj Loj.

"Nepopisujeme, neodhalujeme do detailu všechny postupy kriminalistů, aby seriál nedával návod potenciálním pachatelům. Když ale víte, že jsou to skutečné případy, když vidíte, jaké hrůzy jsou si lidi schopní navzájem dělat, tak je to šokující a lezou vám oči z důlků. Třeba, když při rekonstrukcích na prosto neosobně a cynicky popisují, jak tu, kterou vraždu provedli. Někdy u toho mají dokonce pocit, že jsou vlastně dobří, výjimeční. Ztráta lidského rozměru a lidské sounáležitosti je neuvěřitelná," říká představitel Tomáše Kozáka Ondřej Vetchý.

Vetchý je samý sval

"Ke každému případu jsme měli cenné poznámky, materiály a informace od pana Mareše a byli jsme obeznámeni se všemi příběhy do nejmenších detailů. To nám umožnilo být realitě co nejblíže a bude to určitě vidět. Z většího seznamu skutečných případů jsme vybrali takové, které jsou vždy jedinečné, způsobem provedení či způsobem odhalení. Ve výčtu jsou vedle známých událostí jako vražda taxikáře nebo i unikátní, méně známé kauzy," vysvětluje jeden ze scenáristů Jan Malinda.

Ondřej Vetchý se na svou roli evidentně pilně připravoval, jelikož na tiskové konferenci projektu dorazil v upnutém tričku, ze kterého se mu draly vyrýsované svaly. Herec letos oslavil šedesáté narozeniny, tenhle věk by mu ale rozhodně nikdo nehádal.

Ondřej Vetchý vypadá skvěle

Ondřej VetchýZdroj: ČT 1