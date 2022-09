Případy 1. oddělení připomněly hrůznou vraždu: Vrazi své oběti vařili a pekli

Zdroj: Zbyněk Pecák / CNC / Profimedia

Na obrazovkách České televize odstartovala premiérová řada populárního krimi seriálu Případy 1. oddělení velmi zostra. Hned v první epizodě tvůrci divákům připomněli jeden z nejnechutnějších případů vraždy, který se kdy na území Česka odehrál. Bestiální vrazi Vladislav Roubíček a jeho kamarád se kdysi pro peníze rozhodli zabít homosexuální dvojici, u které bydleli. Když se pak zbavovali jejich těl, mrtvoly uvařili a upekli.

Hned v první epizodě nové řady Případů 1. oddělení seriáloví kriminalisté vyšetřovali vraždu homosexuální dvojice, kterou měl na svědomí Vladislav Roubíček a jeho kamarád. Zločin, který se skutečně stal v roce 2004 a který tehdy šokoval širokou veřejnost, budí znechucení dodnes.

První pokus nevyšel

Vladislav Roubíček a jeho kamarád se k partnerům Štefanovi Kissovi a Miloši Knorrovi nejdříve nastěhovali, pak začali spřádat plán. Neměli peníze, a tak se rozhodli pár zabít a prodat jejich majetek. Zprvu je chtěli otrávit rtutí, kterou jim přidali do jídla. „Vzali jsme teploměry, které byly doma, a nakapali jsme z nich rtuť do večeře,“ vypověděl kdysi u soudu podle webu Novinky Roubíček.

Jenže jed nezafungoval tak, jak si vrazi představovali. Milenecká dvojice totiž stále žila. Miloše Knorra potom Roubíček s kamarádem udusili polštářem a jeho tělo ukryli do skříně s peřinami.

Štefana Kisse pak chtěli usmrtit ve vaně, do které mu Roubíček hodil zapojený elektrický vařič. Doufal, že ho zabije elektrický proud. K jeho smůle ale stačil Kiss včas zareagovat a vařič rychle odhodil. V tu chvíli podle výpovědi Roubíčka zakročil jeho kamarád, který Kisse uškrtil ručníkem.

Byt si nechali i s mrtvolami

Po smrti homosexuálního páru začali Roubíček a jeho kamarád rozprodávat jejich majetek. Nadále přitom obývali jejich byt, ve kterém hnily v peřiňáku mrtvoly. Problém nastal ve chvíli, kdy se celým bytem linul takřka nesnesitelný zápach. Vrazi věděli, že se těl musí zbavit. A přišli s opravdu nepochopitelným řešením. Maso obětí uvařili a upekli, pak zakopali společně s kostmi na zahradě domu.

Po několika měsících vrazi byt opustili a přestěhovali se k jinému homosexuálovi do Ústí nad Labem, kterého se údajně chystali rovněž zbavit. Tomu ale naštěstí zabránila policie, která dvojici dopadla. Roubíček si nakonec od soudu odnesl trest odnětí svobody v trvání 25 let, jeho kamarád pak 15 let.