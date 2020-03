Koronavirus, nenápadný zabiják: Je jako rýma, slabá chřipka... Následuje smrt!

Podle epidemiologa Rostislava Maďara má virus potenciál se rozšířit po celém světě. „Minimálně do trvale obydlených oblastí a v první řadě do velkých metropolí, kde je čilý cestovní a obchodní ruch. Pokud vezmeme v potaz, že ohniskem epidemie je s největší pravděpodobností tržiště ve městě Wu-chan, které má jedenáct milionů obyvatel a přímé letecké spojení s 33 mezinárodními letišti v 21 zemích, přináší to skutečně obrovský potenciál k šíření,“ uvedl Maďar v rozhovoru pro iRozhlas.cz.