Proč nechtěla Anna Polívková pokračovat v Ordinaci? Konečně PROMLUVILA!

Kolegy, co se podobnými rolemi živí, přes svou vlastní negativní zkušenost nijak nesoudí. „Musím říct, že opravdu obdivuju herce, kteří hrají v podobných nekonečných seriálech a jde jim to skvěle. Já si to potřebuju víc vyzkoušet, víc osahat, a pak teprve si to zahrát. Tohle není nic pro mě," uzavřela.