Prodloužení nouzového stavu: Komunisté kývli na dva týdny, mají ale podmínku!

Vláda Andreje Babiše opět požádala o prodloužení nouzového stavu o další měsíc, opozice s tím ale nesouhlasí. Piráti a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) jsou ale ochotni jednat o prodloužení nouzového stavu například do Velikonoc, pokud by nastala situace, že by se vláda nedohodla s KSČM na 14 dnech.

Komunisté by podle ranního vyjádření předsedy Vojtěcha Filipa měli podpořit návrh vlády o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna, chtějí ale zrušit zákaz cestování mezi okresy, který trvá již tři týdny a měl by skončit tuto neděli společně s nouzovým stavem.

"Pokud by nastala situace, že vláda hlasy mít nebude a bude hrozit výrazné rozvolnění, které by vedlo k tomu, že může přijít další vlna pandemie, která může být ještě horší než předchozí, tak jsme připraveni vyvolat jednání o řešení situace například prodloužením nouzového stavu do Velikonoc, aby mohla platit omezení pohybu," sdělil předseda Pirátů Michálek.

Koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vládní žádost o prodloužení nouzového stavu nepodpoří, a to včetně lidoveckých poslanců, kteří se chtěli rozhodnout podle aktuálních dat. Strany o tom informovaly na dnešní tiskové konferenci.

Komunisté premiéra Andreje Babiše podpoří, mají však jasné podmínky

Koalice je už delší dobu přesvědčena, že nouzový stav nepřispívá k ochraně zdraví obyvatel. Navíc tuto situaci považuje za zástěrku, za kterou se schovává bezradnost vlády či například velice podivné nákupy ochranných pomůcek. Kabinet by podle předsedy ODS Petra Fialy měla k vyhlašování opatření začít raději využívat pandemický zákon.

KSČM sice nakonec Babiše podpoří, nepovažují ovšem za potřebné omezení cestování mezi okresy v rámci jednoho kraje. Je to podle nich zatěžující pro policii i armádu, která by místo toho mohla pomáhat například ve zdravotnictví či v sociálních zařízeních. "Je to jedna z našich podmínek, aby vláda přislíbila, že tuhle záležitost změní," poznamenal Vojtěch Filip.

Zároveň ale KSČM chápe potřebu ještě udržet opatření. "Ale nemyslíme si, že je potřeba celý měsíc. Jsme srozuměni s náhradním termínem, který už i vláda uvažovala ve svém rozhodování, to znamená s 11. dubnem," dodal předseda.

Andrej Babiš poprosil poslance o lidskost

Premiér Andrej Babiš požádal Sněmovnu, aby k žádosti o prodloužení nouzového stavu přistoupili poslanci lidsky a přislíbil, že po Velikonocích by vláda mohla konečně jednat o rozvolnění některých restrikcí.

"Stále jde o zdraví a životy našich lidí. Já myslím, že všichni pochopíte, že ta naše žádost o prodloužení nouzového stavu je oprávněná. My jsme o tom diskutovali a zkusme teď zapomenout na to, že budou v říjnu volby a zkuste k tomu přistoupit skutečně lidsky a s nadhledem a pochopit, že je to skutečně důležité. Ten vir je zabiják, zabíjí lidi, umírají bohužel i mladší ročníky na JIPkách," vyzval poslance předseda vlády.

"Nejdůležitější je, abychom udrželi Velikonoce v nějakém režimu," řekl iDNES.cz místopředseda KSČM Petr Šimůnek.

Finální rozhodnutí by mělo padnout během dneška. Zda se skutečně zruší zákaz cestování mezi okresy, na to si raději do vyhlášení verdiktu počkáme. Jak známo, v posledních měsících se často měnila opatření ze dne na den, tak se nechám překvapit, co nás čeká.