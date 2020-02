Největší skandál v Prostřeno: Drogy na talíři!

Pořad Prostřeno je primárně rodinný pořad o vaření. Soutěž amatérských kuchařů je velmi oblíbená a za deset let své existence se stalo, že před casting prošel slušně řečeno nestandardní člověk. Jedním z nich byl například i hostitel Pavel, který svým hostům podal do jídla marihuanu a to v takovém množství, že soutěžící postupně skončili v nemocnici! Dva roky stará aféra měla ještě dohru, o celý případ se zajímala policie! Pojďte si s námi připomenout největšího exota historie pořadu!