Kateřina z Prostřena: Drogy, adopce dcery a vyhrocené vztahy s exmanželem

Zdroj: TV Prima

Show Prostřeno v posledních letech nabídla divákům celou řadu podivných soutěžících. Jednou z nich je i Kateřina Zelená, která se tento týden pokusí získat titul nejlepšího amatérského kuchaře a výhru šedesát tisíc korun. Po zveřejnění prvního dílu se do médií ozval manžel Kateřiny, který tvrdí, že je od mládí závislá na drogách a má se živit jako prostitutka. To ale soutěžící vařícího klání popírá a na oplátku přišla s vlastní verzí příběhu. Její exmanžel je prý psychicky nemocný, má sklony k narcismu a vše si údajně vymyslel.

Kateřina Zelená už v medailonku na pořad Prostřeno prozradila, že se do soutěže přihlásila hlavně kvůli financím. "Do Prostřeno! jsem se přihlásila hlavně kvůli výhře. Ty peníze mi hodně chybí. Kdyby mi nechyběly, nemám dvě práce. Po manželovi mi zůstaly nějaké dluhy, kvůli autu a tak. Pořád to splácím, ťápu se v tom," nechala se slyšet v upoutávce.

Po odvysílání první epizody pořadu se webu Extra ozval manžel Kateřiny a přišel s několika vážnými tvrzeními. "Naštvala mě tím, že na mě shazuje nějaké své nesmyslné dluhy. Auta byla psaná na mě, tak nevím, o čem to mluví. Žádné dluhy jsem jí nenasekal. A po tom, co mi vše provedla, chci, aby lidé věděli, co je ve skutečnosti zač. Od sedmnácti let je nitrožilně závislá na drogách. Když jsme se poznali, věděl jsem, že s nimi měla zkušenosti, ale netušil jsem, že je bere pořád. Dobře to skrývala. Až čtrnáct dní po svatbě jsem našel jehlu, což byl pro mě šok. Užívala to dál a podle mě s tím doteď nepřestala," šokuje Zelený.

"Sháněl jsem holku na inzerát na sexuální služby, společnici na dobrou chvilku. Co čert nechtěl, okamžitě jsem se zamiloval. Byla to hodně rychlá, ale velká láska. V ložnici je Kateřina naprosto dokonalá, nejlepší na světě. Taky jsme všechny problémy řešili v posteli. Ukradla mi třeba osmdesát tisíc z firemního úvěru, utekla s kamarádem do Portugalska a vrátila se za měsíc. Stačilo se s ní vyspat a na vztek jsem zapomněl. Vše odpuštěné," popsal Michal, jak se s manželkou seznámil. "Největší hyenismus je, že když otěhotněla, bohužel ne se mnou, tak po celou dobu těhotenství užívala den co den pervitin a 3. 10. 2022 hned po porodu utekla z porodnice a vzdala se malé. V dokumentu k popření se přiznala, že poskytovala pánům služby, živila se jako společnice a že spala se spoustou mužů, i bez ochrany," doplnil Zelený s tím, že dítě bylo nakonec svěřeno do pěstounské péče cizí osobě.

Malou jsem dala k adopci

Podle dokumentu, který má výše zmíněný web k dispozici, byly dítěti Kateřiny Zelené ihned po narození nalezeny v krvi stopy amfetaminu a metamfetaminu, neboli speedu a pervitinu. Michal Zelený navíc mluví o napadení a ublížení na zdraví, které se měly v jejich vztahu odehrávat.

"Článek jsem četla, bohužel mi už byl někým poslán. Já vám taky něco můžu poslat. Já vám pošlu rozsudek, kde se o mém manželovi píše, že trpí nevyléčitelnou poruchou osobnosti se sklony k narcismu a dalším věcem. A je nebezpečný svému okolí. Já vás laskavě žádám, abyste ten článek okamžitě smazali. Kdybyste to napsali nějak jinak… Manžel to úplně všechno překroutil. Mám svoje dvě děti, o které se starám, které nadevše miluju. Je spousta párů, které čekají na to… co nemohou mít děti a chtěli by miminko. Dali by jí všechnu lásku světa. Já si chtěla dát svůj život do kupy, tím pádem jsem malou dala k adopci. To, že můj manžel je idiot a nepodepsal ten papír… Malá mohla být už dávno u rodičů. Takhle je kvůli němu v pěstounské péči," vyjádřila se účastnice Prostřena k obviněním, které proti ní vznesl její bývalý manžel.

"Jako společnice se neživím, už dávno to nedělám. To je minulost a ta je dávno uzavřená," vysvětlila Kateřina a dodala, že práci prostitutky nedělá zhruba dva roky a že bude celou věc řešit se svým právníkem.