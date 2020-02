Valentýnské Prostřeno! Mezi soutěžícími bude horko! O výhru nepůjde!

Hledáme nové kolegy na pozici pracovníka v sociálních službách. Jedná se o výkon přímé obslužné péče o klienty - seniory (osobní hygiena, výměna inko pomůcek, podávání jídla, péče o lůžko, oblékání, vstávání, aktivizační činnosti apod.), spolupráce na individuálním plánování péče o klienta. Pracovní režim: dvousměnný provoz (12 hodin denně, směny denní od 6,30 do 18,30 a noční od 18,30 do 6,30). Průměrný plat 28.000 Kč

Řemeslné práce - Stabilní práce pro každého - až 28 000 Kč/m. +13.plat 23 000 Kč

Hledáte práci v příjemném prostředí a kolektivu? Máte zájem pracovat v moderním prostředí stabilní společnosti? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat. Pro našeho významného klienta, který se zaměřuje na zpracování pryžových membrán, hledáme pracovníky/ce do výroby ve Velíkové (nepřetržitý provoz - směny 5:30-17:30 a 17:30-5:30) nebo do Prštného (třísměnný provoz - směny 5:30-13:30, 13:30-21:30 a 21:30-5:30). Náplní Vaší práce by bylo zpracování surovin, lisování, třídění a kontrola výrobků. Pozice je vhodná pro všechny i bez předešlých zkušeností, kteří se nebojí učit novým věcem. Důkladné zaškolení při nástupu je samozřejmostí. #BxHkD