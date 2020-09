Prostřeno s celebritami: Jaroslav Sapík prozradí, jak vycvičil svou manželku!

Jaroslav Sapík si na svůj večer přizve na pomoc manželku Marcelu, která bude mít za úkol obsluhovat. Šéfkuchař sice menu připraví sám, kolem hostů ale nechá obskakovat svou ženu!

Hosté si samozřejmě z nečekané číšnice začnou utahovat, Sapík jim ale s humorem prozradí, jak dlouho mu trval "výcvik" manželky! "To je servis Jaroušku," pochválí Frič vzornou manželku hostitele.

"To víš, musíš to padesát let cvičit," odpoví Sapík a rozesměje tím všechny přítomné! Jak se bude večer dál vyvíjet a skutečně rozjede Zdeněk Pohlreich svou taktiku, jak již od pondělí slibuje? Dívejte se již dnes večer v 17:50 a vše se dozvíte!