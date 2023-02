Láska Žanety a Tomáše: Kdo mu v Survivoru nevěří a myslí si, že je stratég?

Zdroj: TV Nova

I za krutých podmínek, které panují na ostrově během show Survivor, se dá najít láska. Důkazem toho má být Žaneta a Tomáš z kmene Rebelů. To, že je mezi nimi něco víc než přátelství, prozradila vypadlá Tereza.

V soutěžích o hledání lásky má Nova už praxi. Rovnou z Love Islandu jsou na ostrově dva soutěžící Petr a Martin. Lásku v reality show našli například i soutěžící v poslední řadě MasterChefa Betty a Vojta.

Historie se opakuje

V minulém ročníku se zamilovala na ostrově Iva Pazderková. Jejím vyvoleným ovšem nebyl nikdo ze soutěžících, ale člověk ze štábu. S tureckým přítelem od konce soutěže stále chodí a chlubí se společnými fotografiemi na sociálních sítích. V letošní sérii se romance odehrává mezi soutěžícími Žanetou a Tomášem. Krátkovlasá blondýnka se živí jako vizážistka, s první vypadlicí Terkou ji pojil velmi blízký vztah, a tak se není čemu divit, že právě Tereza o probíhající romanci věděla mezi prvními. Vypadlice Tereza ovšem v rozhovoru pro nova.cz přiznala, že má o Žanetu obavy, neví, zda právě pohlednému Tomášovi může věřit. Survivor je přeci jen i sociální hra.

Moderátor pálil do Terezy

Moderátor Ondřej Novotný se již tradičně vyjadřuje k vypadnutým soutěžícím na svých sítích. Vzhledem k tomu, že je velkým milovníkem této hry a moderuje ji už pár let, ví, jak má správná hra vypadat, a to po všech stránkách. Ani po vypadnutí Terezy si tak nenechal své hodnocení pro sebe. „Stejně jako u všech, co odcházeli jako první, je i Tereza zcela oprávněně tou, která balila kufry. Když pominu minimálně pokus o větší sociální hru před imunitou, tak speciálně pro ni se nechala Jirkou obehrát jak malé štěňátko a na kmenovce se sama zbytečně přihlásila o duel,“ nešetřil atletku Novotný. Reakce Terezy na sebe dlouho nenechala čekat, ta mu přes sociální sítě vzkázala velmi strohý vzkaz. „Štěňátko nesouhlasí a ten tón také nebyl potřeba.“