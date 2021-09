Vášnivá Diana z První večeře: Co následovalo po nevydařeném milování na Petříně?

Zdroj: TV Prima

Náruživá Diana ze seznamovací reality show První večeře hned na prvním rande šokovala svého potenciálního partnera Karla. Šestadvacetiletá kosmetička z Prahy totiž na nic nečekala a před televizními kamerami prozradila, jaké má sexuální touhy. Ráda by se totiž jednou milovala na Petřínské rozhledně.

"Jsem sexuálně náruživá. Mám to ráda na veřejnosti, takže můj budoucí partner by neměl být žádný impotent ani stydlín. Teď mám cíl, že bych si to chtěla rozdat na petřínské věži s výhledem na Prahu," rozpovídala se Diana.

Po natáčení rychle na Petřín

Je pravda, že zakřiknutnějšího Karla Dianina otevřenost hodně překvapila. Protože ale mezi dvojicí okamžitě přeskočila pověstná jiskra, pár se rozhodl hned po natáčení zajít na procházku. A samozřejmě kam jinam než na petřínskou věž.

Kdyby záleželo jenom na Dianě, okamžitě by se na pětatřicetiletého Karla vrhla. Odvážný plán ale stejně nevyšel. "Procházka byla fajn, ale jelikož tam bylo poměrně dost lidí, tak sex nebyl možný. Kdyby tam nebylo tolik lidí, tak bychom to asi zkusili, ale nešlo to. Dali jsme si jenom malou pusu," popsala svoje zklamání kosmetička. Milování se tedy nevydařilo.

Sen se mi ještě nesplnil

Diana si s Karlem nakonec nic nezačala, protože ji odradil vztah na dálku. "Časem to mezi námi tak nějak vyšumělo. Karel je z Mladé Boleslavi a já jsem z Prahy, do toho mám dvě práce. Nevyšlo nám to. Teď mám jiného přítele, ale můj sen mít sex na petřínské věži se pořád nenaplnil," nevzdává se brunetka.

Temperamentní dívka se netají tím, že má ráda sex na veřejnosti. "Když jsem byla mladší, tak jsem ráda chodila i na swingers. A nejzajímavější místo, kde jsem měla sex? Asi ve vlaku," řekla soutěžící upřímně.

Zdeněk čeká na tu pravou

A jak dopadl příběh nezkušeného Zdeňka, který se hned při prvním setkání zakoukal do Markéty? "Po natáčení jsme se nesešli. Dopisovali jsme si na Facebooku a vzniklo mezi námi přátelství. Chtěli bychom se sejit teď v září," vysvětluje Zdeněk.

Dvaadvacetiletý panic zatím nepotkal žádnou novou slečnu, ani neměl intimní vztah. "Čekám na tu pravou. Ještě pořád věřím, že ji skutečně najdu. Navíc mám teď hodně studia, přijímačky na vysokou, chodil jsem na brigády," doplnil mladík.

Pořadem provází známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich.