Neuvěřitelný úspěch: Snímek Prvok, Šampon, Tečka a Karel láme rekordy

Nová komedie režiséra a spisovatele Patrika Hartla s názvem Prvok, Šampon, Tečka a Karel je diváckým hitem. Jen během prvního víkendu přilákala do kin téměř sto tisíc diváků a pyšní se i skvělými recenzemi. Bez nadsázky jde o českou komedii roku! Hartl neskrýval nadšení.

Snímek Prvok, Šampón, Tečka a Karel vypráví příběh čtveřice kamarádů, kteří si po čtyřicítce uvědomí, že jejich životy rozhodně nevypadají tak, jak by si představovali. Společnou krizi se rozhodnou řešit plněním odvážných úkolů, díky čemuž se dostávají do mnoha komických i tragikomických situací.

Komedii natočil režisér Patrik Hartl, který rovněž stojí i za její knižní předlohou. Ke snímku taktéž napsal i scénář. „Bylo to na stropu mých možností, jako víc už nedokážu. Byl jsem rád, že jsem to nepokazil, toho jsem se bál dost, takže jsem se snažil a připravoval se, abych něco nezvoral. Je to těžký, nikomu to nedoporučuju. Napsat knihu, potom napsat scénář a pak to režírovat, je to o držku,” prohlásil Hartl v rozhovoru pro iDNES. Jak se ale zdá, jeho snažení a náročná práce přinesly vytoužené ovoce.

Obrovský úspěch

Film Prvok, Šampón, Tečka a Karel má totiž mezi diváky obrovskou popularitu. Jen během prvního víkendu jej v kinech navštívilo bezmála sto tisíc lidí. Jak uvádí web iROZHLAS, obdobný úspěch se naposledy povedl ještě před covidem dokumentu poukazujícím na nebezpečí internetu s názvem V síti.

„Jsem ohromně nadšený! Diváci dávají filmu smysl. A radost. Vůbec nejhezčí je, že tu radost z příběhu sdílí společně v kině. Ve dvou doma u televize by to bylo smutné. Veliké hurá,” radoval se Patrik Hartl. A stejné nadšení sdílel s Hartlem i producent z distribuční společnosti Bontonfilm, který vyzdvihl fakt, že na předpremiéru v letním amfiteátru v Plzni dorazily téměř tři tisíce diváků.

Problémy s premiérou

Komedie se měla své premiéry dočkat již dávno. Ta byla totiž původně stanovena na 24. prosince 2020, avšak kvůli pandemii koronaviru ji tvůrci odložili až na 29. července 2021. Režisér a autor knižní předlohy si dal na filmu skutečně záležet a o tom svědčí i požadavky, které měl na producenty. Jak totiž informoval Blesk, Hartl například nemohl najít hřbitov, který by se mu do filmu skutečně hodil, a tak si jej nechal postavit. Podobně jednal i v případě dvou filmových bytů.

Rozpočet snímku se pak nakonec vyšplhal na 44 milionů korun. Při návštěvnosti, jakou film má, si na sebe ale jistě vydělá hned několikrát.

