Film je lepší než knížka: Patrik Hartl uvedl snímek Prvok, Šampon, Tečka a Karel

Spisovatel a režisér Patrik Hartl se chopil těžkého úkolu. Přijal totiž nabídku na zfilmování své vlastní knihy s názvem Prvok, Šampon, Tečka a Karel. Z finálního výsledku je nadšený, a dokonce tvrdí, že je jeho filmový počin lepší než předloha. Na diváky v něm čeká také několik překvapení.

Natáčení snímku dle vlastní předlohy bylo pro spisovatele a režiséra Patrika Hártla velkou výzvou. Dokonce se chopil i psaní scénáře. „To je prostě těžký úkol, to je jasný. Bylo to na stopu mých možností, jako víc už nedokážu. Byl jsem rád, že jsem to nepokazil, toho jsem se bál dost, takže jsem se snažil a připravoval se, abych něco nezvoral. Je to těžký, nikomu to nedoporučuju. Napsat knihu, potom napsat scénář a pak to režírovat, je to o držku,” nechal se Hartl slyšet v rozhovoru pro iDNES.

Snímek s názvem Prvok, Šampon, Tečka a Karel vypráví příběh čtveřice kamarádů, kteří si přiznají, že jejich životy nevypadají tak, jak by si představovali. Svou krizi se rozhodnou vyřešit provokativní hrou s téměř nesplnitelnými úkoly.

Herecká Liga mistrů

Patrik Hartl je ze snímku nadšený, stejně jako z herců, kteří ztvárňují ústřední čtveřici. Jde o Martina Pechláta, Davida Švehlíka, Hynka Čermáka a Martina Hofmanna. „Ve filmu mám obsazení snů, hereckou Ligu mistrů, a k tomu jsem si dopřál luxus natočit film tak, abych s ním byl opravdu spokojený. Jsem přesvědčený, že film je lepší než knížka a samozřejmě jsem nadšený, že může jít konečně do kin. Na reakce diváků se těším jak malej kluk,” prohlásil Hartl nadšeně podle webu Total Film.

Lákadlo pro divačky

Ve snímku není nouze o humorné momenty i situace, do kterých se běžní lidé ve svých životech dostávají. Objeví se v něm ale i nahota. „Já jsem takhle kalkulativně nepřemýšlel, ale já bych na to šel jako holka. Byl bych zvědavej. Věřím, že zvědavé budou. Mě by to bavilo. Ale nepřemýšlel jsem nad tím, jestli ta nahota přitáhne. To nebylo tak důležité, ale když už tam je…,” odpovídal Hartl na otázku v rozhovoru pro iDNES, zda je podle něj mužská nahota lákadlem pro divačky.

S uvedením snímku do kin by se dalo předpokládat, že si bude moct spisovatel konečně oddechnout. Jak ale sám prozradil, odpočívat moc neumí. „Teď dokončuji knížku, jsem v poslední kapitole na straně 426. Takže už asi jenom patnáct stran a budu ji finalizovat,” dodal ještě.

Snímek Prvok, Šampon, Tečka a Karel vstupuje do kin:

