Psí týden v Prostřeno, jak dopadne souboj majitelů mazlíčků?

Ve středu hosty k sobě domů pozve maminka na mateřské dovolené Lucia, která pochází ze Slovenska a žije v Čechách rok a půl. Za tu dobu si našla přítele a mají spolu dceru. Lucia říká, že je milá, usměvavá a snaží se nestresovat, což se jí ale občas moc nedaří.

Doma má nejen miminko, ale také křížence jorkšíra a maltézáka, Chlumleeho. Je to ale velký divoch a své majitelce dává zabrat. A jinak to nebude ani v hostitelský den. Chlumlee počůrá kabelku a bude na ostatní pejsky vyjíždět. Lucii se to vůbec nehodí, má co dělat s přípravou svého menu!

Maso bude nedopečené a Lucia se z toho zhroutí a začne plakat, na pomoc ale přiběhne naštěstí Zdeněk a pomůže jí. To však nebude jediné drama. Nešťastnou náhodou se Filip bouchne do hlavy a omdlí! Jeho majitelka Dana bude mít nervy na pochodu. Jak celý večer dopadne?