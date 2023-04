Pupendo plné nahoty: Cibulková odhalila své čtyřky, Dušek se naposledy svlékl

Zdroj: Profimedia

Pupendo je bez debat film, který patří už mezi české klasiky. Hořká komedie se natáčela před dvaceti lety pod taktovkou režiséra Jana Hřebejka. Pamětníci si v něm vzpomenou na situace jako žádání o výjezdní doložku do Jugoslávie a další trpké chvíle.

Ve snímku zářily takové hvězdy jako je Bolek Polívka, Eva Holubová, Jaroslav Dušek a Vilma Cibulková. Divácky nejúspěšnější český film roku 2003 se vepsal do oblíbenosti filmových fanoušků především tím, že byl plný vtipných a nyní už kultovních hlášek.

Film plný nahoty

Už na ústředním plakátu k filmu stojí Jaroslav Dušek jen v plavkách. Od té doby se na plakát nikdy nesvlékl. Není se tak čemu divit, že ani ve filmu se to neobešlo bez odhalených svršků. Úplně do naha šla filmová manželka Jaroslava Duška Vilma Cibulková. Pupendo nebyl první film, ve kterém ukázala oblíbená herečka prsa a tělo. Nahá se objevila v seriálu Karla Smyczka Případy detektivní kanceláře Ostrozrak.V době natáčení filmu jí bylo čtyřicet a chlubila se nejen perfektní postavou, ale i dokonale udělanou plastickou operací prsou. Bývalá manželka Miroslava Etzlera se pyšnila pevnými čtyřkami.

Nahota na place rozhodila i velmi zkušeného herce a to Bolka Polívku. Když se v jedné ze scén před ním producírovala nahá Vilma, nevěděl prý tehdy kam s očima.

Legendární hlášky

Komediální film ukazoval i temnou stránku socialismu. To ovšem neměnilo nic na tom, že humorné hlášky a scény, které vznikaly přímo na place, převážily nakonec všechno. Mezi největší komiky patřila Eva Holubová. Z její hlavy byla například i scéna, ve které házela Bolkovi Polívkovi útěrku na obličej. „Po ránu, po ránu mokrej hadr na tlamu…“ zazpívala si u toho. K hláškám, které se vepsaly do historie české kinematografie, přispěl i Pavel Liška. Tehdy velmi mladý herec zářil v roli omezeného navrátilce z vojny Vládi Ptáčnika. „Repráky here, dráty here, kazeťák here,“ zaznělo z Liškových úst.

