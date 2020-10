Tajemství herečky Aleny Vránové: Proč tolik nenávidí roli v Pyšné princezně?

Herečka by nejradši minulost hodila za hlavu.

Zdroj: Profimedia.cz

Sympatickou herečku Alenu Vránovou role princezny Krasomily v pohádce Pyšná pricezna proslavila natolik, že by si každý řekl, jak je té postavě vděčná za budoucí kariéru. Ale ono to bude úplně jinak. Sama herečka o tom, že někdy něco takového hrála, nechce ani slyšet. Může za to snad Vladimír Ráž, který jí tolik ublížil a zlomil srdce? Lásku za tím nehledejte! Více si přečtěte ve fotogalerii.