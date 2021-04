Pocta zesnulému miliardáři: Prezident udělí Petru Kellnerovi Řád bílého lva

Prezident Miloš Zeman udělí Petru Kellnerovi Řád bílého lva. Zeman měl s nejbohatším Čechem přátelský vztah. V rozhovoru pro blesk.cz nezapomněl podotknout, že si tykali. Spekuluje se, že je spojovaly především politické zájmy, ale to hlava státu odmítá.

Na konci března zemřel při tragické havárii vrtulníku Petr Kellner. Nejbohatšímu Čechovi byly často vyčítány vazby na nejvyšší politiky, ale on se takřka nikdy nevyjadřoval. Nejnovější snímky vydal vždy jednou za rok v ročence PPF a dále se držel v pozadí.

To, že má blízký vztah k Miloši Zemanovi, všichni věděli. Dokazovaly to jeho politické návštěvy prezidenta v Číně, kde byl následně součástí delegace a Zeman ho zpět vzal svým tryskáčem. Spekulovalo se, že Kellner Zemanovi pomáhá, ale nikdo nikdy nevyslovil nahlas, že by mu měl dávat peníze na kampaň.

Po nešťastné nehodě, která byla způsobena zřejmě vlivem povětrnostních podmínek i selháním techniky, se Zeman rozhodl, že Kellnerovi udělí státní vyznamenání. Uvedl to v rozhovoru pro blesk.cz.

Spojovaly je politické zájmy?

Řád bílého lva Kellnerovi udělí 28. října. „Znal jsem Petra Kellnera poměrně dobře, tykali jsme si. A považoval jsem ho nejenom za nejúspěšnějšího českého podnikatele, ale i za člověka, který prospěl České republice,“ řekl Zeman.

„Bude mi strašně líto, že to bude in memoriam,“ dodal s tím, že by mu státní vyznamenání raději udělil za jeho života. „Rád jsem mu trochu pomáhal například tím, že jsem ho vzal na cestu do Číny,“ vzpomínal prezident.

„Nikdy jsem za to od něj nic nechtěl. Jeho vliv byl v byznysu. Jeho vliv v politice je značně přeceňován. Jednou mi nabídl svoje soukromé letadlo na cestě z Číny, to je vše, co pro mě udělal,“ vysvětlil Zeman zahraniční schůzku, která mu je dodnes částí veřejnosti vyčítána.

Impériem PPF pokrýval 21 zemí

Petr Kellner byl bezesporu vizionář se světlými i stinnými stránkami. O byznysu věděl jako málokdo. Ekonomové se shodli, že bude velmi těžké ho nahradit. Nejbohatší Čech vybudoval svoje impérium PPF za poměrně krátkou chvíli.

V roce 1989 se živil jako asistent u filmu. To mu bylo pětadvacet. Už o patnáct let později ho Forbes zařadil mezi nejbohatší muže planety. Kellner vlastnil 99 procent společnosti PPF a pokrýval tak 21 zemí. Po jeho smrti se vedení ujal dlouhodobý menšinový akcionář Ladislav Bartoníček.