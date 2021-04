Radek Banga vydal knihu o děsivém dětství, asi jsem žil jinde, tvrdí jeho bratr

Na trhu je momentálně k dostání knížka od Radka Bangy, která vypráví o jeho děsivém dětství. Frontman kapely Gipsy.cz v ní popisuje, jak ho otec chtěl zabít. Bratr zpěváka se od tvrzení v díle (Ne)pošli to dál distancuje a tvrdí, že zřejmě žil v jiné rodině. Na otřesné incidenty si ani trochu nevzpomíná.

Kniha Radka Bangy (Ne)pošli to dál vyvolává různé reakce. Zejména někteří jsou otřeseni, v jakých podmínkách musel muzikant se sourozenci žít. Jeho bratr, Patrik Banga, je však jiného názoru.

"Troufám si říct, že 30 % romských rodin využívá svoje děti jako nástroj k přežití a odmalička je vedou k tomu, aby byly rukojmí. My nebojujeme s dětmi, my bojujeme s rodiči. Vzdělání romských dětí musí být pro rodiče priorita," tvrdí Radek Banga v nedávném rozhovoru pro DVTV, kde knihu prezentuje.

"Mí rodiče na cigarety a alkohol měli vždy. Když jsme ale měli mít pomůcky do školy, najednou jsme byli ,ti chudí´. Na drahou flašku alkoholu se peníze vždy nějakým zázrakem našly, na knihy do školy, když jsem byl na střední, ne," popisuje nešťastné rodinné prostředí.

Bratr Patrik se od Bangy distancoval

V knize se nevyhýbá ani tématu násilí. "Táta mě chtěl opilý zabít, když mi byly dva roky. Tvrdil mámě, že jsem démon. Když mi to popisovala, stalo se to úplně stejně jako v mých snech. Máma mě vytrhla z jeho náručí a zachránila mě," prozrazuje zpěvák.

"Jediné, co můžeme dělat, je pochopit ty chyby a sami je pak nedělat. Děti by v takovýhle podmínkách vyrůstat neměly. Když někdo vyrůstá v takových podmínkách, v jakých jsme vyrůstaly my čtyři děti, tak to rozhodně v pořádku není," dodává.

Bratr Radka, novinář Patrik Banga, se však za rodiče postavil. Jejich dětství podle něj bylo v pořádku. "Romale (ale nejen romale teda), píše vás hodně a chápu, že se rozčilujete, ale fakt u špatného Bangy. I kdybyste mi stokrát vynadali, nemůžu za to, co píše můj brácha. Je dospělej, svéprávnej a prostě si vybral tuhle cestu sebepropagace," reagoval na vydání knihy Patrik na svém facebookovém profilu.

To, jak Radek mámu vykreslil, je nesmysl, tvrdí bratr

"Já za sebe můžu jenom říct, že jsem asi vyrostl někde úplně jinde a s jinýma lidma a všechno se stalo dvakrát, protože po přečtení knížky jsem přesně tenhle dojem dostal," pokračuje.

"Většina z mých přátel znala i naší mámu a každej prostě ví, že to, jak ji Radek vykreslil, je nesmysl, a on sám si v knize tak často protiřečí, že to musí být jasné i čtenáři. A potom… když někdo o sobě sedmkrát v knize napíše, že je excelentní nebo výjimečný, to je na to tu knihu zavřít a nikdy se k ní už nevracet. Tak to udělejte. A máte klid," dodal Patrik. Je tak jasné, že bratři si k sobě cestu už asi nenajdou.

Zdroj: Youtube