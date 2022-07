Radek Filipi se veřejných vyznání nebojí: Lucie je zlatá, vím, kde je moje místo

Zdroj: Profimedia

Radek Filipi se před pár měsíci pustil do přípravy na další mistrovství Evropy v bench-pressu. Závody musel ze zdravotních důvodů odložit, příprava ovšem nepřišla nazmar. Vyrýsovanou postavu si drží dál a pokračuje pomalejším tempem v dalším hubnutí.

Světový kulturista

Partner Lucie Bilé je ve světě na poli kulturistiky velmi úspěšný. Minulý rok si dovezl z mistrovství Evropy v bench-pressu rovnou dvě medaile. Letos svůj úspěch kvůli zdravotním problémům bohužel nezopakuje. "Týden před závody jsem dostal zánět bicepsu, tak jsme to museli ze zdravotních důvodů odložit," svěřil se svým příznivcům na Instagramu. Náročnou přípravu nechtěl zahodit a tak před sebe postavil další výzvu, tentokrát hubnoucí. "Když jsme byli ve shazování, tak jsme se s trenérem rozhodli, že bychom v tom měli pokračovat a hrozně se to chytlo. Najednou uteklo pět měsíců a já mám dole 32 kilogramů. Teď vážím 105 kilogramů, to jsem měl snad naposledy na základní škole," prozradil v pořadu Showtime.

Lucie na prvním místě

"Cvičil jsem 5-6x týdně. Pokud jde o jídlo, tak to bylo velmi jednoduché, pouze maso s rýží nebo bramborem. Pro mě, jako milovníka sladkého, to ale bylo peklo." Jeho o sedmnáct let starší partnerka Lucie tak měla s vyvářením a pečením nějakou dobu utrum. "Lucinka je zlatá, je to moje největší podpora. Během celého průběhu mi byla neskutečnou oporou." Jejich vztah je tak i po šesti letech velmi pevný, jak sám svalovec přiznává, Lucie se o jeho přízeň rozhodně nemusí bát ani nadále, na jiné ženy se ani nepodívá. "To nehrozí. Lucinka je zlatá a já vím, kde je moje místo," pronesl.