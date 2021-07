Radek John se oženil: Vzal si milenku, s níž před lety podváděl Adamovskou

Novinář a politik Radek John má za sebou víkend plný lásky a radosti. Po šestnácti letech se totiž oženil s bývalou modelkou Markétou Zámyslickou. Stvrdili tak svou lásku, která začala poněkud kontroverzně. John byl totiž tenkrát ještě ženatý s herečkou Zlatou Adamovskou. Za bouřlivým rozvodem ale stála jiná skutečnost.

Po několika dlouhých letech se novinář Radek John a bývalá modelka Markéta Zámyslická konečně vzali. „Včera 10. 7. 2021, přesně ve 12.00, jsme si řekli své ‚ano’. Nádherně jsme si ten den užili, tak se s vámi o to svoje štěstí podělíme. Miluji svého muže, jsem opravdu celá jeho, takže budu nosit jeho příjmení,” napsala na sociální síť Markéta, se kterou John podle Aha! minimálně šest let podváděl svou tehdejší manželku Zlatu Adamovskou.

Bolestivý rozvod

Herečka Zlata Adamovská podala žádost o rozvod v roce 2010, a to po obdivuhodných šestadvaceti letech manželství. Je dost možné, že o nevěrách svého muže věděla, ale dokázala nad nimi přimhouřit oko. Když se ale dozvěděla, že má John nemanželské dítě, zhroutil se jí svět. „O celé věci jsem se dozvěděla od vás – od manžela den předtím, než to vyšlo. Není pravda, že o tom dávno vím. To je nestoudné. Nemanželské dítě svého muže bych nikdy nepodporovala a podávám žádost o rozvod,” nechala se tehdy Adamovská slyšet pro deník Aha!.

V té době bylo nemanželské dceři Johna již sedm let. Novináře prozradily fotografie, které zachycovaly, jak John po autonehodě ukládá své věci do náhradního automobilu. A mezi věcmi byla i dětská autosedačka. Vzhledem k tomu, že jeho „manželským” dětem bylo v té době 22 a 15 let, přítomnost dětské sedačky působila přinejmenším zvláštně.

Adamovská měla hned jasno

Představitelka Běly Páleníkové ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 má evidentně nervy ze železa. Už tak musela přehlížet Johnům poměr s novinářkou Pavlínou Wolfovou, avšak po provalení nemanželského dítěte jednala nekompromisně. „Požádala jsem ho, aby odešel. Nebylo to velké rozmýšlení, protože jen blázen si dvakrát znovu sedne na rozpálenou plotnu. Po jeho skoro dvouletém milostném poměru s Pavlínou Wolfovou jsem si řekla, že už to podruhé neskousnu,” prohlásila před lety.

Nakonec se jí ale podařilo najít skutečnou lásku a dnes je šťastně vdaná za herce Petra Štěpánka, se kterým se podílí i na mnoha pracovních projektech.

Zlata Adamovská je již několik let šťatně vdaná za Petra Štěpánka

