Radek Kašpárek v nemocnici: Ohrozí natáčení MasterChefa? Televize promluvila

Zdroj: Profimedia

Porotce kuchařské soutěže Masterchef Radek Kašpárek byl ve středu odpoledne hospitalizován. Naštěstí se ale stav hvězdného kuchaře rychle zlepšil a dnes byl propuštěn do domácího ošetřování. Ohrozí jeho zdravotní problémy natáčení?

Radek Kašpárek skončil v nemocnici ve středu v odpoledních hodinách. "Přivezla ho záchranka," prozradil Životu v Česku, který s informací přišel jako první, jeho blízký člověk.

Informaci následně potvrdila kuchařova manželka Andrea. "Ano, je to pravda. Objevil se nějaký srdeční problém. Víc ale neřeknu, sama nemám zatím dost informací," sdělila vyděšená Kašpárková.

Je to přitom jen pár dní, co si hvězdný kuchař se svou manželkou užíval na dovolené v Turecku a chlubil se na Instagramu společnými snímky. Naštěstí ale Kašpárka po noci v péči lékařů propustili domů. "Ano, manžel je už doma. Jsem ráda. Byly to chvíle strachu," svěřila se Andrea Kašpárková. Nyní musí porotce Masterchefa hlavně odpočívat a dodržovat klidový režim.

Přestala mi fungovat pravá noha

Radek Kašpárek řešil vážné zdravotní problémy už v roce 2020, kdy musel podstoupit operaci páteře. Hvězdný kuchař tehdy prodělal náročný dvouhodinový zákrok.

"Přestala mi fungovat pravá noha, která se mi bezdůvodně podlamovala, necítil jsem u ní prsty. Kvůli tomu jsem šel na vyšetření, po kterém se lékaři rozhodli pro neodkladný zákrok," vysvětlil zdravotní problémy.

Posléze se vyjádřila a informace upřesnila PR koordinátorka za televizi Nova. "Radek Kašpárek je v pořádku a další natáčení by to nijak ohrozit nemělo," uvedla pro kafe.cz Markéta Damková.

Ještě před týdnem si Kašpárek užíval s manželkou v Turecku