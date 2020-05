Radek Kašpárek o úpadku po koronaviru: Musíme s cenou dolů!

"Pro začátek přijdeme o takových 60 procent klientely, protože cizinci jednoduše nebudou. Budou Češi a my se jim budeme snažit ten koncept přiblížit natolik, že budou cestovat z regionů do Prahy za michelinkou, která jim nabídne vlídnější tvář a bude to pro širší veřejnost cenově akceptovatelné," prozradil Kašpárek a dokonce odhalil ceny budoucího menu! Polední se třemi chody vyjde na 590 korun, dvouchodové pak na 490 korun.

Kromě slevy na menu ve Fieldu ale krize vnukla známému kuchaři nový nápad na podnikání. Pokud by se lidem zalíbil nový styl fungování v michelinské restauraci, hodlá si Kašpárek otevřít jinou restauraci, dostupnou pro všechny! Řeší ale ještě několik nepříjemností!

"V půlce března mělo být vyhlášení michelinských hvězd a my dodnes nevíme, jestli jsme tu naši z loňského roku obhájili. Je to dané tím, že restaurace zůstaly zavřené a obhajoba by měla přijít až ve chvíli, kdy se rozeběhne nový provoz podniků," prozradil Kašpárek, co aktuálně řeší za problémy. Pokud ale hvězdu znovu získá, můžete se těšit na úplně nový podnik hvězdného kuchaře! Držíme tedy palce a už se nemůžeme dočkat!