Chladné vztahy s rodiči a divoké mládí: Radim Fiala z Ordinace měl těžké dětství

Ženy ho zbožňují. Na obrazovkách je totiž především starostlivým doktorem v Ordinaci v růžové zahradě 2, jindy zase spravedlivým detektivem. Radim Fiala dostává role, které mu sedí. Působí vesele a správňácky. Ve skutečnosti měl život pořádně složitý, a to zejména dětství.

Není tomu dlouho, co se svěřil se vzpomínkami na drsné dětství. Musel těžce pracovat na poli a od otce prý snášel tvrdé rány. Později se však přišlo na to, že řeč nebyla o pravém tatínkovi Svatoplukovi, ale o otčímovi. To už ale byly klepy o tátovi vypuštěny do světa. „Dozvěděl jsem se o sobě takové věci, že mi z toho vstávají vlasy na hlavě,“ cituje Radimova tátu Svatopluka web NašeHvězdy.cz.

S rodinou nemá dobré vztahy

Herec prý o otci jednou řekl, že nežije. Později obrátil a prohlásil, že otec bydlí v jižní Africe. Svatopluk ale promluvil a prozradil tak, že se se synem skoro vůbec nevídají. „Já žiju v Pardubicích, on v Praze, matku má v Brně. Takže naše vztahy jsou skoro nulové,“ uvedl. V mládí prý seriálový doktor prý holdoval alkoholu, což by možná mohlo stát za rozpadem rodinných vazeb.

V tu dobu se dokonce odstěhoval do matky a otčíma a raději šel bydlet do brněnské garsonky, kde si užíval a pořádně řádil. I to může být důvod, proč Radim Fiala o své rodině vůbec nemluví. Asi zřejmě nechce otevírat staré rány, které by mu mohly připomínat, jak neukázněně se choval.

Stane se z Radima Hanák?

Hercovi stres mohl způsobit jeho problémy se žaludkem, které má. Jídlo si pečlivě vybírá. „Už jsem měl bílé lanýže, ale ještě ne černé,“ pochlubil se. Při natáčení v poušti kdysi dokonce ochutnal pečeného ještěra nebo zmiji. Velblouda ale raději vynechal, i když by si ho po letech strávených v Ordinaci jistě mohl dovolit. Měl by si dát pozor, aby se z něho doktor Petr Hanák nestal.

Pár společných rysů by se možná už našlo. Doktor Hanák má ráznou povahu a je velmi statečný. Je všude tam, kde ho lidé potřebují. Kdysi byl alkoholikem a v tíživých situacích si rád přihne. Se svojí závislostí ale vždycky dokáže bojovat. Radim Fiala už dnes jistě nepije jako v mládí. Vypadá klidně a vyrovnaně. Možná by se tedy dnes mohl zkusit smířit se svojí rodinou. Informace přinesl web NašeHvězdy.cz.