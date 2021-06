Hvězda Ordinace změnila image: V zarostlém Fialovi byste hledali Hanáka stěží

Herce Radima Fialu většina z nás zná jako sexy doktora Hanáka z oblíbeného televizního seriálu Ordinace v růžové zahradě. Sice i tam hraje drsňáka, který často působí jako lékař na nebezpečných misích, nyní však překvapil ještě více. Jeho zarostlá image budí zájem a otázku, zda o sebe herec přestal dbát nebo se mu to líbí?

V lednu oslavil herec Radim Fiala padesáté narozeniny a završil čtrnáctou sezónu svého působení v divadle Husa na provázku. Do širokého povědomí diváků se ale zapsal především jako nezkrotný, férový a nebojácný lékař z kamenické nemocnice.

"Víte, s nadsázkou říkám, stvořil jsem archetyp postavy, která se již za „svého“ života stala rozpoznatelnou. Od začátku na mě lidé volají Hanáku! Doktor Hanák zvládne a přežije vše. Já mu říkám poslední akční hrdina z Kamenice," směje se Radim v magazínu iDnes.

Chirurg Petr Hanák z Ordinace v růžové zahradě však má na víc. Naprosto se překonal v nadčasovém filmu Nabarvené ptáče, s nímž se zúčastnil světové premiéry v Benátkách. Nyní však po dobu pandemie Fiala pustne a málokdy by ho poznal.

Když nemusí, tak se neholí

"Hipíci v šedesátkách demonstrovali svou svobodu dlouhými vlasy. Většina produkcí mě chce mít oholeného. Prý aby mě mainstreamové publikum poznalo. Takže když nemusím, neholím se. Tečka. Asi tak. Ale těch hejtů na Instagramu a přání oholte se," řekl pro iDnes.cz.

Ze situace a podmínek panujících v době koronaviru je dost nešťastný a hlavně ho mrzí, že díky této nepředvídatelné nemoci ztratil dost přátel.

"Je to velmi nešťastná doba. Se vším všudy. Buď jsme svědkem obrody lidstva, nebo to tady někdo pěkně po..al. Když opomenu, že nemohu plně provozovat své povolání a žít tak, jako asi většina z nás doposud byla zvyklá, je to i doba, která přináší snad i příležitosti do budoucna. Každá krize přináší nové příležitosti, praví staré ekonomické rčení. Jen je mi líto, že to odskákala spousta lidí, přátel a kamarádů, kteří tady ještě mohli být," prozradil herec v rozhovoru pro iDnes.cz.

Není Radim Fiala jako Radim Fiala

Tam také prozradil, že si ho lidé občas pletou s politikem Radimem Fialou, z čehož tedy nemá úplně radost. Naposledy se mu prý tento trapas stal s Tomášem Břínkem alias TMBK, který se ho po chvíli hovoru ptal, jestli je to opravdu ten politik. Herec Fiala se začal smát a vysvětlil mu, že to on opravdu není. TMBK mu na to odvětil, že mu bylo divné, že by zrovna politik Fiala byl takhle v pohodě.

Ač byste tomu nemuseli věřit, raději než lékařské, má Radim filmy s válečnou tématikou. Zahrál si ve velkofilmech Tobruk, Tmavomodrý svět i Stůj, nebo se netrefím. I když má modrou knížku, nikdy se netajil tím, že ho hrdinské eposy z válečných bitev a dobrodružné příběhy doslova fascinovaly.

Na live stream Radima Fialy se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube