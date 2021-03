Před smrtí vytáhl známého z bryndy, lídr Citronu by se pro přátelé rozkrájel

Lídr kapely Citron Radim Pařízek byl nejen geniálním muzikantem, ale i činným podnikatelem v oblasti médií. Ve věku sedmašedesáti let podlehl komplikacím spojeným s nedávnou operací. Ještě nedlouho před skonem rozdával radost a stihl známého vytáhnout z bryndy.

Spekulovalo se, že za jeho odchodem stojí onemocnění covid-19, ale jeho okolí to popřelo. „Měl potíže se žlučníkem a střevy, nějak se to celé zhoršilo, a tak ho převezli do nemocnice. Radim to bohužel nezvládl,“ popsal deníku Aha! zdroj z muzikantova okolí.

Hudbě a mediálnímu byznysu se věnoval až do poslední chvíle. Ještě loni na podzim podal pomocnou ruku

šéfovi televize Šlágr Karlu Peterkovi. České radiokomunikace přestaly šířit jeho signál, protože měl dluhy a Pařízek mu pomohl. Distribuoval ho přes svůj multiplex. Uvažoval i o finanční pomoci, ale k té nedošlo.

Pařízek měl dceru Nikolu a syna Radima. Maminka dnes již třicetileté dcery je rocková zpěvačka Tanja, která se s Pařízkem sice rozvedla, ale i tak ji jeho smrt zasáhla. Zdrtila také zbývající členy kapely Citron.

Pařízek byl tahounem, bez něho by kapela nebyla

Pařízek vedl skupinu od roku 1981. „Stalo se tak 2. 3. 2021 v 18:45. Radim podlehl komplikacím, které byly spjaty s jeho nedávnou operací. Upřímnou soustrast rodině a všem jeho blízkým. Radime, za celý Citron ti děkujeme! Navždy budeš s námi,” napsala kapela Citron na sociální síť.

Pařízek byl neskutečně činný. Právě díky němu skupina absolvovala turné po Evropě i Spojených státech. Na vrcholu slávy byli v osmdesátých letech. V polovině osmdesátek vyšlo jejich nejslavnější album Radegast.

Nazpíval ho Ladislav Křížek.

V roce 1987 získala kapela ocenění Zlatého slavíka a za svoji existenci prodala více než milion desek. Hudba ale nebylo to jediné, čemu se Pařízek věnoval.

Pro přátelé by se rozkrájel

„Neméně úspěšný byl též v oblasti mediálního podnikání, jíž se věnoval od roku 1998, kdy založil Radio Čas, jednu z nejposlouchanějších stanic na Moravě a ve Slezsku,“ pějí na něj ódy kolegové.

Kromě jiného byl i sportovní nadšenec. „Úspěchy slavil krom dalšího i na poli závodního jachtingu, kde získal řadu cenných kovů i na mezinárodní scéně,“ prozrazují jeho dlouholetí přátelé, kteří na něj nikdy nezapomenou.