Nemocný Radim Uzel má strach z bolesti: Tuší, kolik času mu zbývá

Uznávaný sexuolog Radim Uzel bojuje už několik měsíců s rakovinou a jeho stav se bohužel zhoršuje. Lékař ovšem neztrácí optimismus a i přes velké potíže se stále snaží dívat se na život z toho lepšího úhlu pohledu. Přitom ale ví, že je konec nevyhnutelný. Sexuolog, který nyní oslavil 82. narozeniny, dokáže odhadnout, kolik času mu zbývá.

Mezi lidmi je stále neuvěřitelně oblíbený, a to nejen díky radám, které jim dává, ale také díky svému osobitému smyslu pro humor a nadhledu, s nímž se na život dívá i ve chvílích, kdy mu úplně do smíchu není. Populární sexuolog Radim Uzel v loňském roce prožil několik nesmírně těžkých chvil. Onemocněl koronavirem, který se u něj projevil v plné síle, přišel o svou milovanou manželku, a nakonec mu lékaři sdělili děsivou diagnózu. Objevili u něj totiž rakovinu.

Vypadalo to dobře

Už na podzim loňského roku se webu eXtra.cz sexuolog svěřil s tím, že mu lékaři našli nádor na žaludku. Tehdy se ale zdálo, že se nakonec všechno obrátí k lepšímu. „Zhruba před dvěma měsíci jsem se z toho začal pomalu dostávat. Už je to lepší. Dokonce už jezdím i na besedy. Mám takový dojem, že by se to všechno mohlo spravit,” věřil lékař optimisticky. A nějakou dobu to skutečně vypadalo tak, že se jeho zdravotní stav zlepšuje.

Pak u sexuologa lékaři ale objevili další nádory. To sexuolog prozradil poté, co si převzal z rukou prezidenta státní vyznamenání. Právě během ceremoniálu si totiž všichni všimli, nakolik vyhublý lékař je. „Nemluvil bych o tom, že se mi rakovina vrátila. Nedá se to léčit. Může se to zlepšit, zhoršit, ale nakonec je to absolutně smrtelná choroba. Doktoři mohou říkat, co chtějí, ale vím, že ve finále se na to umře,” prohlásil smířeně Uzel v rozhovoru pro zmíněnou redakci.

Tuší, kolik má času

Radim Uzel je dle svých slov naprosto ztotožněný s tím, že je smrt nevyhnutelná, a ví, že se proti tomu nedá nijak bojovat. Stále si ale drží svůj optimismus, neboť ví, že právě pozitivní myšlení přece jen může život prodloužit. Sám ale ví, že moc času mu už nezbývá. „Jako doktor to můžu trošičku odhadnout. A řekl bych, že tak do roka a do dne. Co naděláte?” řekl s ledovým klidem a úsměvem lékař v pořadu Showtime. Ze smrti prý strach nemá. Bojí se jen, že jeho odchod z tohoto světa bude bolet.