Pohublý Radim Uzel promluvil o náročném boji s rakovinou: Z jeho slov až mrazí

Oblíbený sexuolog Radim Uzel prožívá nesmírně náročné chvíle. I když se ještě před pár měsíci zdálo, že se mu daří úspěšně svádět boj s rakovinou jícnu a žaludku, dnes je všechno jinak. Lékaři u něj objevili několik dalších nádorů a sexuolog už myslí na nejhorší. Z jeho slov o boji s touto zákeřnou nemocí a o smrti přechází mráz po zádech.

Když se sexuolog Radim Uzel v pondělí 7. března objevil na udělování státních vyznamenání, kam si přišel převzít od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy, snad ve všech přítomných hostech vzbudil velké obavy. Byl totiž takřka k nepoznání. Věčně usměvavý Uzel, který běžně působí velmi optimisticky, byl až neuvěřitelně pohublý a vypadal velmi unaveně. Krátce na to přiznal, co za jeho děsivou proměnou stojí.

Další nádory

Radim Uzel se na podzim loňského roku léčil s rakovinou jícnu a žaludku. Jeho léčba se ale zdála být úspěšná a vypadalo to, že je uznávaný sexuolog z nejhoršího venku. „Byl jsem zaléčen a jsem v pořádku. Mám takový dojem, že by se to všechno mohlo spravit,” prohlásil tehdy pro eXtra.cz Uzel, který se na průběh onemocnění díval se svým typickým optimismem. Dnes už ale nevěří, že by rakovinu mohl porazit.

I když všichni doufali, že je nemoc pryč, vrátila se. A to v ještě větší síle. „Objevily se mi další nádory. Někdy může vysoký věk zpomalit postup nemoci, ale záleží na typu rakoviny. Když je to jako v mém případě ještě spojené se strašným covidem, který jsem prodělal a moc zdraví mi nezanechal, a s těžkými psychickými stresy, poněvadž mi umřela manželka, tak je to horší,” řekl pro zmíněnou redakci Uzel, co mohlo vnik nových nádorů způsobit.

Jsem skoro mrtvý

Přestože se Radim Uzel vždy snažil dívat na věci z té lepší stránky, svůj typický optimismus, zdá se, dávno ztratil. „Zhubl jsem dvacet kilogramů, jsem vážně nemocný a skoro mrtvý, prosím pěkně,” prohlásil naprosto bez rozmyšlení. „Nemluvil bych o tom, že se mi rakoviny vrátila. Nedá se to vyléčit,” prohlásil sexuolog, který o smrti, kterou rakovina v mnoha případech končí, mluvil až mrazivě smířeně. Ještě se ale nevzdává. I když se mu špatně chodí a dýchá, stále dochází do nemocnice na chemoterapie.