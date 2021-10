Radim Uzel má rakovinu, přesto žertuje: Pan prezident je na tom samozřejmě hůř

Zdroj: Profimedia

Radim Uzel před pár dny oznámil, že bojuje s rakovinou žaludku. Známý sexuolog ale i s vážnou diagnózou o svém stavu žertuje a tvrdí, že zatím se za duhový most nechystá.

Radim Uzel přiznal, že mu lékaři diagnostikovali rakovinu žaludku. Zdravotní problémy ovšem provází známého sexuologa už od loňského roku, kdy čelil velmi těžkému průběhu koronaviru.

"Třetí den jsem se začal dusit, a tak bylo jasné, že to doma nezvládnu. Odvezli mě do vojenské nemocnice. To jsem už cítil, že na mě sáhla smrt, už jsem se loučil se životem," popsal Uzel děsivé chvilky webu Extra.

Nemoc prý začala nenápadně s pozdějším projevem ztráty chuti a čichu. Po třech dnech ale nemohl známý lékař dýchat a dostal se na infekční oddělení Ústřední vojenské nemocnice, kde mu byl podáván kyslík a léky. Vyšetření na interně následně ukázalo oboustranný zápal plic. Stav Radima Uzla byl vážný, nicméně se podařilo lékařům ho stabilizovat.

Operace i chemoterapie, Radim Uzel chce nemoc porazit

"Mám něco se žaludkem, nějaký nádor. Trošičku mě to pooperovali. Za sebou mám i chemoterapie," prozradil Radim Uzel.

"Dokonce už přijímám i potravu. Zhruba před dvěma měsíci jsem se z toho začal pomalu dostávat. Už je to lepší. Už jezdím i na besedy. Mám takový dojem, že by se to všechno mohlo spravit," dodal sexuolog.

Ačkoliv je diagnóza vážná, Uzel rozhodně neztratil svůj pověstný humor.

Prezident je na tom hůř

"To víte, že to nebylo příjemné, ale i ve svém pokročilém věku jsem neustále optimistou a snažím se tu nemoc nějak pokořit. Ještě to tak na umření nevypadá. To pan prezident je na tom samozřejmě hůř," zavtipkoval Uzel, který má v sobě velikou dávku optimismu.

Nezbývá než známému lékaři popřát mnoho sil v boji se zákeřnou nemocí.