Skandál s Etzlerem i utajovaný Ivan: S kým randila Pavlovčinová před Raiterem?

Radka Pavlovčinová před pár dny přiznala, že randí s potetovaným truhlářem a bývalým partnerem Agáty Hanychové Adamem Raiterem. Herečka ale přitom ještě v létě opěvovala svůj pětiletý vztah, který vedla v tajnosti kvůli údajné stalkerce. Pavlovčinová ale na sebe strhla pozornost hlavně v minulosti kvůli aférce s ženatým Miroslavem Etzlerem.

Radka Pavlovčinová se snažila prorazit do showbyznysu už v dospívání. Na filmovém plátně se poprvé objevila v roce 2006, když si zahrála roli Karly ve filmu Rafťáci.

Herečka pak obrazila dokonce několik hudebních soutěží, v roce 2010 se přihlásila do pořadu Hlas Česko Slovenska a o dva roky později zkusila štěstí v castingové show Robin Hood: Cesta ke slávě.

Nejvíce se ale o Pavlovčinové začalo mluvit poté, co svedla ženatého Miroslava Etzlera. Románek trval sice krátce, ale zničil hercovo manželství s Vilmou Cibulkovou, což vyvolalo obrovský poprask. Skandál ale paradoxně Radce nakopl další kariéru, ačkoliv sama se k poměru nikdy nechtěla vyjadřovat do médií. Po nevydařeném vztahu s o pětadvacet let starším kolegou už si raději Pavlovčinová své soukromí bedlivě střežila, přesto ale minulý rok přiznala, že má už pět let přítele.

Roky utajovaný vztah

"Jsme spolu pátým rokem. Ale neosvědčilo se nám o tom mluvit do médií. Měla jsem v minulosti stalkerku: když vyšel v bulváru nějaký článek o mém vztahu, toho člověka si našla, začala mu psát a varovat ho přede mnou. Vůbec netuším proč. Možná v sobě měla nahromaděnou zlost nebo závist a mě si vybrala jako hromosvod. Bylo to velmi nepříjemné," pochlubila se Radka Pavlovčinová letos v červenci v rozhovoru pro Idnes.

Její partner Ivan prý nebyl z branže a nejen proto svůj vztah dlouhé roky tajili. "Uvedu jen to, že partner je moc fajn, velký introvert a není ze stejné profese. Poznali jsme se v divadle, kde pracoval jako technik. Okouzlila mě jeho upřímnost a skromnost. Vyrůstal v divokých podmínkách a stačí mu ke štěstí málo. V našem vztahu jsem to já, kdo chce víc: zážitky, novou sedačku. On by se mnou žil spokojeně i ve stanu. Cením si, že nemá přemrštěné ego, i toho, že už mě zažil ve všech emočních polohách a nezměnil na mě názor," opěvovala ještě nedávno herečka svého přítele.

Ačkoliv Radka se svým ex plánovala budoucnost, v létě přišel nečekaný krach vztahu, který se opět Pavlovčinové podařilo utajit. Že je s Ivanem definitivní konec, se ukázalo až poté, co se Adam Raiter na Instagramu pochlubil, že s umělkyní tvoří pár. Necháme se tedy překvapit, zda bude potetovaný truhlář, který loni chodil pár týdnů s Agátou Hanychovou, pro Pavlovčinovou konečně ten pravý.

