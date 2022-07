Sexy Radka Třeštíková ráda provokuje: Dokonalé tělo ukázala několikrát

Zdroj: Profimedia

Spisovatelka Radka Třeštíková před pár týdny vzbudila velký rozruch, když se na červeném koberci během zahájení karlovarského filmového festivalu ukázala v outfitu, který mnoho nezakrýval. Nebylo to ale zdaleka poprvé, co se umělkyně rozhodla dát na odiv své tělo. S její postavou se tomu ale ovšem nelze ani divit.

Krásná spisovatelka Radka Třeštíková se i po čtyřicítce udržuje neuvěřitelně fit a její skutečný věk by rozhodně uhodl asi jen málokdo. Dlouhodobě dbá na vyváženou stranu a pravidelně se věnuje cvičení jógy, což se jí štědře vrací v podobě dokonalé figury, na kterou je Třeštíková pochopitelně velmi pyšná. A protože by byla škoda tělo skrývat, spisovatelka často vyráží na nejrůznější společenské akce v outfitech, které odhalují minimálně její vysportované bříško.

Šlápla vedle

Přestože má Radka Třeštíková skvělý styl a cit pro módu, během letošního ročníku karlovarského filmového festivalu šlápla hodně vedle. Na slavnostní zahájení, kde je po všech hostech vyžadován určitý dress code, dorazila spisovatelka v outfitu, nad kterým zůstával mnohým rozum stát.

Radka dorazila mezi do rób oděné přítomné dámy v malém topu připomínajícím podprsenku a ten doplnila sukní s rozparkem, která vypadala, jako by byla ušita z ubrusu. Pomyslnou třešničku pak svému modelu dala koženým náhrdelníkem, u nějž spousta lidí nevěděla, zda jde o módní doplněk, psí obojek či BDSM hračku.

Muži z ní jdou do kolen

Radka Třeštíková se následně za výběr outfitu na sociální síti omluvila a sama uznala, že tentokrát přestřelila. „Ano, já jsem tu hranici překročila, navzdory tomu, jak příjemně se cítím, když se občas urvu, a jak moc jsem přesvědčená o tom, že každý z nás by se čas od času urvat měl, jsem ji překročila. Cítím to. Vnímám to. Budu si to pamatovat. Omlouvám se,” sypala si spisovatelka popel na hlavu.

Jindy ovšem Třeštíková září a volba jejích outfitů je většinou šťastná. A to i v případě, kdy volí odhalenější modely. Rozhodně má totiž co ukazovat. Podívejte se v galerii.