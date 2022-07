Radka Třeštíková prozradila, jaký muž má u ní šanci, zajíčkové zapláčou

Zdroj: Profimedia

Spisovatelka Radka Třeštíková je v posledních dnech propíraná veřejností. Nejprve se spekulovalo o jejím vztahu s mladým dýdžejem Jakubem Strachem alias NobodyListen. Pár dnů na to na sebe upozornila svým outfitem, který nevyhovoval dress codu zahajovacího ceremoniálu filmového festivalu v Karlových Varech.

Mladistvá image

Po rozchodu s fotografem Tomášem Třeštíkem se Radka vizuálně velmi změnila, dala sbohem jejím ikonickým zrzavým vlasům, nechala si své přírodní tmavé hnědé a ostříhala si velmi krátkou ofinu, mimo to podstoupila i úpravu prsou.

Na své bezchybné postavě dře především pravidelným cvičením jógy, svým fanouškům na sociálních sítích poradila i omezit nebo úplně vysadit cukr. Díky těmto věcem je její postava naprosto perfektní. I to je jeden z důvodů proč často volí provokativní outfity, nebojí se ve svých jednačtyřiceti letech obléct crop top a ukázat tak vypracované břicho.

Popřela vztah se zajíčkem

Její mladistvý vzhled přitahuje řadu mužů, i z tohoto důvodu se spekulovalo o tom, zda nerandí s osmadvacetiletým dýdžejem Jakubem Strachem známým pod uměleckým jménem NobodyListen. Není to přitom tak dávno, co spekulace o tom, že s ním má pletky, nepopírala. Pro Expres řekla dost jasně, co si o něm myslí. „Jestli máte potřebu mě s někým spojovat, s Jakubem klidně. Ten je totiž hot as fuck.“

Nyní na svých sociálních sítích ovšem otočila. Jasně se vyjádřila k tomu, jaký muž u ní má šanci, z okruhu možných partnerů tak vyřadila pěknou škálu mužů. „Navzdory všem absurditám, co se napsaly a píšou pořád dokola, netvořím, netvořila jsem, a ani nebudu tvořit pár s nikým, komu je pod třicet. Mám spoustu krásnejch, talentovanejch, dokonalejch přátel a dvě skvělý děti, a to mi ke štěstí stačí vrchovatě,“ dodala ke spekulacím o novém vztahu.