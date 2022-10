Radka Třeštíková po konci manželství došla k zajímavému zjištění: Muže nehledá

Zdroj: Profimedia

Krásná a úspěšná spisovatelka Radka Třeštíková jistě nemá o zájem mužů nouzi, k jejich smůle ovšem stále ještě manželka Tomáše Třeštíka momentálně partnera nehledá. Jak totiž tvrdí, je ráda sama a muže ke svému životu rozhodně nepotřebuje.

Radka Třeštíková se v roce 2012 provdala za fotografa Tomáše Třeštíka a prožili spolu několik krásných let. Z jejich lásky dokonce vzešly dvě děti, manželství se ale postupem času začalo neodvratně blížit ke svému konci. V současné době spolu manželé už nějakou dobu nežijí a každý se v životě vydal svou vlastní cestou. Navzdory konci velké lásky ale i po rozchodu zůstávají přáteli.

Krásných deset let

Radka Třeštíková na své manželství a chvíle prožité s Tomášem Třeštíkem vzpomíná jen v dobrém. „Manželství mi dalo dvě děti a deset krásných let. Myslím, že dost naplněných a dobrodružných. Bylo toho hodně. Kdybych to měla hodit na papír, tak by to byla určitě jízda,“ nechala se spisovatelka slyšet v Show Jana Krause.

Manželovi přeje Radka štěstí a jistě má i radost z jeho nové lásky, kterou prožívá po boku moderátorky a herečky Evy Decatelo. O jejich vztahu se spekulovalo už nějakou dobu, nejrůznější domněnky pak sám Třeštík potvrdil ve chvíli, kdy veřejně na sociální síti popřál Evě Decastelo k narozeninám jejich společnou fotkou, na níž jej herečka láskyplně líbala na tvář a tiskla se k němu.

Je ráda sama

Zato Radka se do žádného vztahu nežene a rozhodně jí nijak nevadí, že je stále singl. Život bez drahé polovičky jí totiž naprosto vyhovuje. „Zjistila jsem, že jsem člověk, který má rád samotu a nepotřebuje se úplně na někoho vázat. Jsem taková samostatná, nezávislá a mám to ráda takhle. Takže mi úplně nevadí, když nikoho nemám. Ne, že bych od sebe nějak odháněla lidi, ale zvládnu to i sama,” nechala se ještě slyšet.