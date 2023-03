Póza jak z filmu pro dospělé: Radka Třeštíková ukázala dočista vše

Zdroj: Profimedia

Radka Třeštíková se po rozchodu s Tomášem Třeštíkem stala mistryní v provokacích. Spisovatelka se ráda odhaluje a sledující na sociálních sítích se rozdělili na dva tábory. Zatímco jedni dvojnásobné mamince fandí, druhá skupinka jí nemůže přijít na jméno a neustálé svlékání a exhibice odsuzují.

Radka Třeštíková se po rozpadu manželství s fotografem Tomášem Třeštíkem pořádně utrhla ze řetězu. Spisovatelka na sebe v poslední době strhává pozornost hlavně kvůli neustálým provokacím a odvážným modelům, ve kterých obráží společenské večírky.

O skandál se postala například na zahajovacím galavečeru karlovarského filmového festivalu, kde byl předepsaný dress code black tie, který dámám předepisuje dlouhé šaty. Radka to ovšem neřešila a aby předvedla své nové silikony, rozhodla se dorazit v crop topu a kostkované zelené sukni s obřím rozparkem, která materiálem připomínala kuchyňskou utěrku.

Dvojnásobná maminka sice byla k nepřehlédnutí, zároveň se ale stala terčem kritiky i posměchu. Loni v létě se pak pochlubila Třeštíková fotkou z domova, na které pózovala v sexy plavkách a opět tím rozpoutala bouřlivé diskuze. Na nejnovějším snímku se pak dokonce předvedla spisovatelka úplně nahá.

"Vyzdobte si krásně svůj domov: Prodej popcornu pro ty, kteří si sem přišli přečíst komentáře," napsala Radka Třeštíková ke snímku, kde se v odrazu zlaté konvičky odráží její nahá silueta.

Spisovatelka ale místo obdivných komentářů na její vypracované tělo sklidila spíše nepříjemnou sprchu. "Vyšpulené rty, na každé fotce nahá nebo polonahá, poslední dobou skoro všude. Tak další profil, co zapadá do instagramového standardu. Nevyčítám, ale dobrovolně odcházím a je to škoda," vyjadřují lidé své názory na chování dvojnásobné maminky.

"Zoufalé ženy dělají zoufalé činy. Myslím, že k vám se to nehodí. Byla jste zajímavější, když jste byla svá," neberou si komentující servítky. Autorka několika bestsellerů si ale ze zlých jazyků nic nedělá. Není to totiž poprvé, co se dočkala podobných reakcí.

Radka Třeštíková opět provokuje