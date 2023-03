Radka Třeštíková podniká drsný lov: Nová prsa, nahota a nový muž v nedohlednu

Zdroj: Profimedia

Zatímco Tomáš Třeštík po rozchodu s manželkou Radkou našel štěstí po boku moderátorky Evy Decastelo, spisovatelka zatím toho pravého nenašla. V minulosti se spekulovalo o románku Třeštíkové s mladým raperem, ten ale dvojnásobná maminka popřela. Podle toho, jakým způsobem se ale Radka poslední měsíce prezentuje na sociálních sítích, je jasné, že je stále na lovu.

Radka Třeštíková po rozchodu s fotografem Tomášem Třeštíkem prošla velikou proměnou. Spisovatelka si obarvila zrzavé vlasy na hnědou a ostříhala si ofinu.

Podstoupila také zvětšení prsou. Dvojnásobná maminka navíc pravidelně cvičí a svým vypracovaným tělem i vylepšeným hrudníkem se ráda chlubí na sociální síti.

Ačkoliv má nejspíš díky nahým snímkům Třeštíková plno nápadníků, zatím si nového muže do života evidentně nepustila.

Nebudu tvořit pár s nikým, komu je pod třicet

Radka Třeštíková se minulý rok několikrát objevila ve společnosti osmadvacetiletého dýdžeje Jakuba Stracha známého pod uměleckým pseudonymem NobodyListen. Následně se začalo spekulovat, zda k sobě dvojice náhodou nechová více než přátelské vztahy. To ale spisovatelka rázně popřela.

"Navzdory všem absurditám, co se napsaly a píšou pořád dokola, netvořím, netvořila jsem, a ani nebudu tvořit pár s nikým, komu je pod třicet. Mám spoustu krásnejch, talentovanejch, dokonalejch přátel a dvě skvělý děti, a to mi ke štěstí stačí vrchovatě," prohlásila Třeštíková na Instagramu s tím, že po třicítce už by nějakému zajíčkovi šanci dala.

"Ano, 30 je v pohodě," nechala si spisovatelka otevřená zadní vrátka pro případné budoucí nápadníky. Mezitím, co Třeštíková teprve hledá nového partnera, její manžel Tomáše Třeštík už svou lásku Evu Decastelo dokonce představil celé rodině, a ti krásnou moderátorku s nadšením přijali. "Z mého pohledu mě přijali moc hezky a mile a ono to ani jinak nejde, protože celá rodina je moc milá. A jsem tam samozřejmě nejmenší, ale na to jsem zvyklá," pochlubila se Decastelo v nedávném rozhovoru pro Idnes.

Třeštíková po rozchodu s manželem zatím toho pravého nepotkala